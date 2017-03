DGAP-Stimmrechte: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Heute im Fokus

DAX marginal fester -- Asiens Börsen schließen uneinig -- adidas mit Rekordgewinn -- Deutsche Post erhöht Dividende kräftig -- Beiersdorf, Volkswagen im Fokus

Snap-Aktie wird am Markt verprügelt. Audi von australischer Wettbewerbsbehörde verklagt. Deutsche Euroshop: Umsatz und Gewinn legen 2016 zu. Japans Wirtschaft läuft etwas besser als gedacht. Erneut Schlappe für May: Oberhaus stimmt für Zusatz zu Brexit-Gesetz. So finden Börseneinsteiger die Aktien, die zu ihnen passen.