DGAP-Stimmrechte: Leifheit Aktiengesellschaft

DAX legt zu -- Lufthansa mit Rekordgewinn -- Tesla will sich frisches Kapital besorgen -- HeidelbergCement erhöht Dividende -- Vodafone nähert sich Fusion -- K+S, Toshiba im Fokus

DAX-Konzerne erreichen neue Rekordwerte. Schweizerische Nationalbank hält an Negativzins fest. Swatch nach Gewinneinbruch 2016 wieder etwas optimistischer. Bechtle peilt weiteres Wachstum an. Windanlagenhersteller Senvion auch 2016 in roten Zahlen. Bank of Japan lässt Geldpolitik unverändert.