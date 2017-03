DGAP-Stimmrechte: TAG Immobilien AG

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Dow fester -- Lufthansa mit Rekordgewinn -- Tesla will sich frisches Kapital besorgen -- HeidelbergCement erhöht Dividende -- Vodafone, K+S, Toshiba im Fokus

Bank of England lässt Zinsen auf niedrigem Niveau. DAX-Konzerne erreichen neue Rekordwerte. Schweizerische Nationalbank hält an Negativzins fest. Swatch nach Gewinneinbruch 2016 wieder etwas optimistischer. Bechtle peilt weiteres Wachstum an. Senvion auch 2016 in roten Zahlen.