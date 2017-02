DGAP-Stimmrechte: UNIWHEELS AG

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Wolfspeed-Übernahme durch Infineon gescheitert -- Chinesen steigen bei Deutscher Bank ein -- Weiterer Kaufinteressent für STADA -- Kraft Heinz an Unilever-Übernahme interessiert

Opel bekommt angeblich nach Verkauf an Peugeot Galgenfrist. Volkswagen-Kernmarke VW startet wegen Subventionskürzung in China mit Minus. Südzucker-Tochter AGRANA schließt Barkapitalerhöhung ab. Trump will nächste Woche neuen Einreisestopp verhängen. De-facto-Chef von Samsung wegen Korruption verhaftet.