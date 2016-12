DGAP-Stimmrechte: United Internet AG

Heute im Fokus

Russland und Türkei wohl einig bei Feuerpause in Syrien. Takata vor Vergleich mit US-Justiz im Airbag-Skandal. Kommunen fordern Dividende von RWE. Athen stellt sich gegen EU-Pläne zur Rückführung von Asylbwerbern. Deutsche Telekom vs. T-Mobile US: Was funktioniert in den USA so viel besser?. Verbraucher müssen 2017 mehr für Strom und weniger für Gas bezahlen.