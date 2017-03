Die Dividende solle um rund 57 Prozent auf 1,10 Euro je Aktie erhöht werden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Montag in Köln anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Ausschüttung in Höhe von 1 Euro gerechnet, nachdem Ströer selbst eine Dividende in dieser Größenordnung in Aussicht gestellt hatte.

Die höher als erwartet ausgefallene Dividende kam an der Börse gut an. Die Aktie legte im XETRA-Geschäft am Montag um 3,84 Prozent auf 49,08 Euro zu und war damit der größte Gewinner im MDAX. Die Papiere des Werbevermarkters hatten im vergangenen Jahr nach Attacken des umstrittenen Hedgefonds und Leerverkäufers Muddy Waters deutlich an Wert verloren. Im Vergleich zu ihrem Rekordhoch von Ende 2015 sank der Kurs um rund 46 Prozent. Muddy Waters verdiente mit den sinkenden Kursen Geld. Seit einem Zwischentief im Dezember konnte sich die Aktie allerdings wieder um fast 40 Prozent erholen, ist aber noch ein gutes Stück vom Rekordhoch entfernt.

Das Unternehmen sei sehr gut in das neue Jahr gestartet, sagte Ströer-Co-Chef Udo Müller. Die erst im Februar leicht erhöhte Prognose bestätigte er. Demnach soll der Umsatz auf rund 1,3 Milliarden Euro steigen. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt Müller mehr als 320 Millionen Euro an. 2016 stieg das operative Ergebnis um 37 Prozent auf 285 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit knapp 72 Millionen Euro rund 22 Prozent mehr als das Jahr davor.

Beim Umsatz verzeichnete Ströer unter anderem durch Übernahmen einen Anstieg um 36 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Ströer hatte zuletzt einige andere kleinere Wettbewerber, aber auch das Internetportal T-Online und den Statistikanbieter Statista gekauft. Mit diesen Übernahmen will Ströer unabhängiger vom Stammgeschäft mit der Außen- und Plakatwerbung werden. So betreibt das Kölner Unternehmen mit seinen mehr als 4 500 Mitarbeitern unter anderem schon die Seiten Giga.de, Spieletipps.de und Wetter.info./zb/mne/fbr

KÖLN (dpa-AFX)

