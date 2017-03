Dax robbt sich weiter an Rekordhoch heran

Frankfurt (Reuters) - Auch am Tag nach dem formalen Antrag Großbritanniens auf den EU-Austritt haben sich die deutschen Aktienanleger am Donnerstag nicht vom Kurs auf das zwei Jahre alte Rekordhoch abbringen lassen.

Der Dax stieg bis zum späten Vormittag um 0,3 Prozent auf 12.238 Zähler, der höchste Stand seit zwei Jahren. Damit liegt er in Reichweite des im April 2015 aufgestellten Rekordhochs von 12.390 Punkte. Unterstützt wurde der Dax vom erneut schwachen Euro. Der EuroStoxx50 notierte kaum verändert.

Von dem Rekordhoch gehe eine magische Anziehungskraft aus, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. Risiken würden ausgeblendet. "Dabei können die beginnenden Brexit-Verhandlungen jederzeit zu unliebsamen Überraschungen führen." Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Mittwoch den Antrag zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU in Brüssel eingereicht.

Die Aussicht auf eine vorerst weiter ungehemmte Geldflut durch die EZB stützte den Markt laut Händlern zusätzlich. Reuters hatte am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtet, mehrere Ratsmitglieder der EZB schreckten vor Signalen für eine Änderung des geldpolitischen Kurses zurück. Die Börsen hätten Äußerungen über abnehmende Risiken im Ausblick überinterpretiert. Dies schwächte am Donnerstag auch den Euro, der um 0,3 Prozent auf 1,0740 Dollar abrutschte. Mit dem niedrigeren Euro-Wechselkurs verbessern sich die Chancen europäischer Unternehmen auf dem Weltmarkt.

VOLLE LAGER BEUNRUHIGEN AKTIONÄRE VON H&M

Erneut standen vor allem Aktien aus der zweiten und dritten Reihe im Fokus: So gingen Elringklinger mit einem Plus von 7,4 Prozent auf 18,47 Euro auf Höhenflug. Der Autozulieferer hatte nach eigener Darstellung ein starkes Schlussquartal 2016.

Im hohen Bogen flogen dagegen die Aktien der HHLA aus den Depots: Die Titel des Logistikkonzerns stürzten um 16,1 Prozent auf 16,66 Euro ab und gaben damit die Gewinne des bisherigen Jahresverlaufs auf einen Schlag ab. Wegen der unsicheren Rahmenbedingungen im laufenden Jahr sei mit einem niedrigeren Ergebnis zu rechnen, kündigte das Unternehmen an.

In Stockholm gerieten die Papiere von H&M nach der Vorlage von Zahlen unter die Räder: Der Gewinn vor Steuern der Modekette im ersten Quartal fiel zwar weniger stark als erwartet. Analysten bereiten aber die hohen Lagerbestände Bauchschmerzen. Das sei "sehr beunruhigend", hieß es bei Morgan Stanley. Die Titel brachen um 5,4 Prozent auf 224,30 Kronen ein. Das war der niedrigste Kurs seit Juni 2013.