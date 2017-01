De Maiziere: 2016 suchten 280.000 Menschen Asyl in Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im abgelaufenen Jahr 2016 sind rund 280.000 asylsuchende Menschen nach Deutschland gekommen und damit "deutlich weniger als ein Drittel der Vorjahreszahl". Das gab Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) in Berlin bekannt. 2015 seien 890.000 Personen nach Deutschland gekommen.

De Maiziere betonte bei einer Pressekonferenz, dass die Berechnungen für 2016 "auch noch die sehr hohen Zugangszahlen der ersten drei Monate" enthielten. Danach sei das EU-Türkei-Abkommen in Kraft getreten und die Balkan-Route geschlossen worden. Auf das ganze Jahr umgerechnet ergäben die Zahlen seitdem eine jährliche Größenordnung um die 200.000 Personen. "Das zeigt, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Europäische Union ergriffen haben, greifen", sagte der Innenminister.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) habe im abgelaufenen Jahr 695.000 Entscheidungen getroffen und damit laut de Maiziere "zweieinhalb mal so viel wie im Vorjahr". Dies sei die Folge eines Personalaufbaus und einer verbesserten Ablauforganisation. Die Wartezeiten seien erheblich verkürzt und die Verfahren wesentlich beschleunigt worden, sagte BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise. Allerdings sei entgegen den Planungen noch ein Rückstand von 330.000 Anträgen in das Jahr 2018 übernommen worden.

