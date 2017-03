Deal ante portas: Verkauf von Opel an Peugeot wird am Montag verkündet | Nachricht | finanzen.net

Ein Deal zwischen der Opel-Muttergesellschaft General Motors (GM) und dem französischen Autobauer PSA Peugeot Citroen werde am Montag bekannt gegeben, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Unternehmen hätten sich in den vergangenen Tagen auf die Bedingungen der Transaktion geeinigt, sagte eine der Personen. Ein Kaufpreis war nicht in Erfahrung zu bringen. Vertreter von GM und Opel lehnten eine Stellungnahme ab.

Mitte Februar hatte General Motors seine Absicht bekannt gegeben, Opel zu verkaufen. Peugeot will Opel als eigene Marke im Konzern erhalten. Allerdings sei das Rüsselsheimer Unternehmen nicht so effizient aufgestellt wie PSA, hatte Konzernchef Carlos Tavares deutlich gemacht. Gemeinsam könnten die beiden Konzerne ihren Marktanteil deutlich steigern und zum zweitgrößten europäischen Autobauer hinter Volkswagen aufsteigen.

Die Regierungen Deutschlands und Frankreichs fordern Klarheit über die Zukunft beider Unternehmen, vor allem über die Arbeitsplätze. Frankreich ist Anteilseigner bei PSA und hat demnach ein Mitspracherecht bei Entscheidungen des Unternehmens.

Von Mike Colias und Nick Kostov

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: GM, Opel, FotograFFF / Shutterstock.com