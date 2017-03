Debeka-Vorstandschef gegen Pläne für Bürgerversicherung

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die Einführung einer sogenannten Bürgerversicherung schafft nach Ansicht von Debeka-Chef Uwe Laue "keineswegs mehr Gerechtigkeit". Vielmehr sei sie der Einstieg in eine Zwei-Klassen-Medizin, sagte der Vorstandsvorsitzende der Versicherungsgruppe am Donnerstag in Koblenz. Vermögende würden sich dann gezielt Leistungen erkaufen. Der Großteil der Bevölkerung müsse aber in einem Einheitssystem, ohne Wettbewerb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung, mit "deutlich schlechteren Leistungen" rechnen, sagte er.

Laut Laue planen SPD, Grüne und Linke im Falle eines Wahlsiegs nach der Bundestagswahl "das Experiment" einer Bürgerversicherung. Dabei würde das zweigeteilte System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung aufgehoben.

Die private Krankenversicherung der Debeka gewann 2016 rund 80 000 neue Mitglieder. Damit betreue sie mehr als 2,3 Millionen Menschen in der privaten Vollversicherung und mehr als jeden vierten Privatversicherten in Deutschland./rtt/DP/mis