Dennoch unter Erwartungen: Fraport erreicht eigene Prognose und erhöht Dividende | Nachricht | finanzen.net

In das neue Jahr blickt der MDAX-Konzern zuversichtlich. Zwar soll der Gewinn 2017 sinken, dies ist jedoch den hohen Sondererträgen geschuldet, die Fraport im vergangenen Jahr erhalten hatte. Die Dividende soll um 15 Cent auf 1,50 Euro je Aktie steigen.

Der Umsatz sank 2016 um 0,5 Prozent auf 2,59 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 24,2 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Unter dem Strich erzielte Fraport einen Konzerngewinn von 400,3 Millionen Euro, 34,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damit blieb das Unternehmen am unteren Ende der eigenen Prognosespanne. Den Aktionären waren davon 375,4 Millionen zuzurechnen.

Analysten hatte dem Konzern etwas mehr zugetraut: Sie hatten mit einem EBITDA von 1,07 Milliarden und einem Konzerngewinn nach Minderheiten von 415 Millionen Euro bei Einnahmen von 2,65 Milliarden Euro gerechnet.

Der Konzern hatte seine Prognose im November angehoben, nachdem ihm eine Entschädigung für die Enteignung eines Flughafenprojekts auf den Philippinen zugesprochen und ein Anteilsverkauf an der Beteiligung in St. Petersburg abgeschlossen worden war. Für das Gesamtjahr hatte Fraport ein EBITDA von etwa 1,04 bis 1,08 Milliarden Euro und einen Konzerngewinn von etwa 400 bis 440 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Für 2017 rechnet Fraport am Standort Frankfurt mit einem Verkehrswachstum zwischen 2 und 4 Prozent. Der Konzernumsatz soll auf bis zu rund 2,9 Milliarden Euro steigen. Dazu soll neben dem erwarteten Passagierzahlenwachstum auch die geplante Konsolidierung der Griechenland-Aktivitäten beitragen.

Bei den Gewinnzahlen rechnet Fraport zwar mit einem Rückgang: Das EBITDA dürfte auf rund 980 Millionen bis 1,02 Milliarden Euro sinken, und unter dem Strich dürfte der Flughafenbetreiber nur noch zwischen 310 und 350 Millionen Euro verdienen. Verglichen mit der ursprünglichen Prognose vor den Sondereinnahmen im vergangenen Jahr ist aber das jeweils ein Zuwachs.

FRANKFURT (Dow Jones)

