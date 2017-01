Der Social Trading Report: wikifolio.com Trader Hotspots: Ende gut, alles gut? | Nachricht | finanzen.net

Dementsprechend haben auch die wikifolio-Trader intensiver gehandelt. Erhalten Sie hier einen Überblick über die meistgehandelten Titel auf wikifolio.com.

An der ersten Stelle steht mit 1173 Trades die Deutsche Bank. Hauptgrund für den starken Fokus auf diesen Titel dürfte die geringer als erwartet ausgefallene Strafzahlung in den USA sein. Im Vorfeld war eine Zahlung in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar im Gespräch, tatsächlich dürfte man sich auf etwa 7,2 Milliarden geeinigt haben. Manche Trader haben auch die letzten EZB Sitzungen als Argument gesehen, um bei dem Finanzwert wieder einzusteigen. Bei etwa 55 Prozent der Trades handelt es sich um Käufe. Die Aktie ist im Dezember von etwa 15 Euro auf 18 Euro kräftig im Wert gestiegen.

Die Hypoport-Aktie steigt mit 1126 Trades auf und landet auf Platz 2 im Ranking der meistgehandelten Titel. Hier dürfte vor allem die wiederholte Kaufempfehlung durch Warburg Research mit einem neuen Kursziel von 115 Euro unterstützend wirken und dies hat die Kurse in kürzester Zeit von 68 auf 78 Euro geführt. Bei den wikifolio-Tradern hat das vor allem gegen Ende des Monats verstärkt zu Gewinnmitnahmen geführt, sodass in Summe 56 Prozent Verkaufsorders getätigt wurden.

Als Neueinsteiger steht an der dritten Stelle die S&T Aktie mit 809 Trades. Der Titel wurde von unseren Tradern vor allem durch die schwache Performance im Zuge der Kontron-Übernahme als Einstiegsmöglichkeit genutzt, womit sich über den Monat verteilt rund 61 Prozent Käufe ergeben haben. Mit der Commerzbank finden wir mit 800 Trades an der vierten Stelle der meistgehandelten Titel wieder einen Finanzwert. Auch die Commerzbank konnte ihre starke Erholung im Dezember fortsetzen, das hat tendenziell für Kauflaune bei unseren Tradern gesorgt.

Daimler konnte den fünften Rang mit 705 Trades verteidigen. Bei unseren Tradern kam es aber verstärkt zu Gewinnmitnahme, sodass wir über den Monat verteilt rund 58 Prozent Verkäufe hatten. Nvidia kommt mit 699 Trades auf den sechsten Rang. Im Dezember konnte die Aktie einen beeindruckenden Aufwärtstrend erzielen und ihr Wert ist von rund 86 Euro auf 116 Euro angestiegen, was bei unseren Tradern zu starkem Interesse führte.

Adva erreichte mit 684 Trades den siebten Rang. Viele Trader nutzten die Endrally bei diesem Titel für Gewinnmitnahmen. GFT Technologies erreichte mit 625 Trades den letzten Rang. Viele unserer Trader schätzen die aktuelle Bewertung als moderat ein, einige haben im Dezember aber mit einer Jahresendrally gerechnet, von der sie sich eine Fortsetzung im Jahr 2017 erwarten.

Nikolaos Nicoltsios ist bei wikifolio.com im Business Development und dort als Ansprechpartner für Vermögensverwalter, Medienunternehmen und Broker zuständig. Der gelernte Wirtschaftsingenieur hat sich bereits seit seiner Studienzeit mit dem Börsenhandel beschäftigt und später auf die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen spezialisiert. Nach der ZZ Vermögensverwaltung und der Privatbank Gutmann hat er bei der Credit Suisse seine Erfahrung weiter ausbauen können und seit 2012 ist er Trainer für Technische Analyse an der Wiener Börse Akademie.



