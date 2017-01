Designierter US-Präsident Trump kündigt erste Pressekonferenz seit Monaten an

NEW YORK (AFP)--Zwei Monate nach seinem Wahlsieg und wenige Tage vor seinem Amtsantritt will der künftige US-Präsident Donald Trump kommende Woche eine Pressekonferenz abhalten. Das kündigte Trump am Dienstag (Ortszeit) über den Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter an. Es ist das erste Mal seit einem halben Jahr, dass der Immobilienmilliardär eine Pressekonferenz gibt.

Ursprünglich hatte Trump für Mitte Dezember eine Pressekonferenz angekündigt, bei der er erklären wollte, wie er Interessenkonflikte zwischen seinem Amt als Präsident und seinem Unternehmen verhindern will. Der Termin wurde dann jedoch verschoben.

Üblicherweise geben frisch gewählte US-Präsidenten zahlreiche Pressekonferenzen vor ihrem Amtsantritt, um die Mitglieder ihres Kabinetts vorzustellen. Trump setzte stattdessen auf öffentliche Auftritte im Wahlkampfstil, einige wenige Interviews und vor allem auf Mitteilungen über Twitter. Mehrere Mitglieder seiner künftigen Regierungsmannschaften gaben ihre Nominierung selbst im Fernsehen bekannt, Stunden bevor Trump die Mitteilung in Pressemitteilungen bestätigte.

