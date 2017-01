Deutsche Bank denkt wohl über Teilverkauf der Fondstochter nach

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank denkt laut einem Medienbericht über einen Teilbörsengang ihrer Fondstochter nach. Vorbereitungen für diese Option liefen auf Hochtouren, berichtete das Handelsblatt am Dienstagabend auf seiner Internetseite unter Berufung auf Finanzkreise. "Ein Börsengang der Deutschen Asset Management gilt im Haus als gesetzt", zitierte die Zeitung einen der Fondsexperten des Hauses. Ein anderer Mitarbeiter der Fondstocher habe von "konkreten Vorbereitungen" erzählt Kurzfristig war bei der Bank kein Sprecher für eine Stellungnahme zu erreichen.

Eine endgültige Entscheidung ist laut dem Bericht aber noch nicht gefallen. Der Aufsichtsrat habe sich mit dem Thema noch nicht befasst. Andere Optionen seien weiterhin möglich.

Bereits im Herbst hatte es Gerüchte über einen Teilverkauf der Fondssparte gegeben. Deutsche-Bank-Chef John Cryan versicherte noch im September in einem Brief an die Mitarbeiter, die Deutsche Asset Management bleibe ein essenzieller Bestandteil des Geschäftsmodells./tos/he