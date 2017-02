Deutsche Bank kommt beim Stellenabbau voran

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank liegt mit dem Abbau von Stellen nach Aussage ihres Personal- und Rechtsvorstands im Plan. In Deutschland, wo es um 4.000 Stellen bis 2018 gehe, seien für rund zwei Drittel der betroffenen Mitarbeiter die Auflösungsverträge unterzeichnet, sagte Karl von Rohr der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Insgesamt sollen im Konzern 9.000 der rund 100.000 Stellen weltweit wegfallen.

Mit Blick auf die Kürzung von Bonuszahlung sagte der Manager, die Deutsche Bank habe sich "sehr bewusst dazu entschieden, auch mit Blick auf unsere Aktionäre". Und bei den Kürzungen handele es sich nicht nur um "kosmetische Maßnahmen". Der Bonus-Pool sei um knapp 80 Prozent reduziert worden. Davon betroffen seien nur die Führungskräfte außerhalb des Tarifgefüges. Das seien etwa 25.000 der insgesamt 100.000 Angestellten, sagte von Rohr.

Mehr Kündigungen habe es deswegen nicht gegeben. Die Fluktuation habe im üblichen Rahmen, im Januar sogar unter dem Wert des Vorjahres gelegen.

February 26, 2017

