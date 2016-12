Deutsche Bank muss im US-Hypothekenstreit deutlich weniger zahlen

FRANKFURT/NEW YORK (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat sich mit dem US-Justizministerium in dem Verfahren um fragwürdige Hypothekengeschäfte in den Jahren vor Ausbruch der Finanzkrise geeinigt. Wie die Deutsche Bank mitteilte, muss das Finanzinstitut insgesamt 7,2 Milliarden US-Dollar zahlen, davon 3,1 Milliarden als Zivilbuße und 4,1 Milliarden Dollar als Erleichterungen für Verbraucher. Das ist deutlich weniger als die 14 Milliarden Dollar, die insgesamt als ursprüngliche Forderung im Raum standen und die Sorgen um die Existenz der Deutschen Bank ausgelöst hatten.

In der Folge wurde heftig über einen möglichen Notfallplan der Bundesregierung spekuliert. Die Deutsche Bank hätte nicht über die Reserven verfügt, um eine derartig hohe Summe zu zahlen. Sie hat 5,5 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten zurückgelegt.

Die Deutsche Bank hatte sich aber von Anfang zuversichtlich gezeigt, keine 14 Milliarden Dollar zahlen zu müssen, und auf entsprechende Strafen gegen andere ausländische Banken verwiesen, die deutlich niedriger ausgefallen waren. Die 14 Milliarden Dollar wären die höchste jemals gegen eine ausländische Bank in den USA verhängte Geldstrafe gewesen.

Mit der Einigung können nun die zivilrechtlichen Ansprüche beigelegt werden, die das US-Justizministerium wegen der Emission und Platzierung von hypothekengedeckten Wertpapieren (RMBS) und damit zusammenhängenden Verbriefungstransaktionen der Bank zwischen 2005 und 2007 erwogen hatte. Der Vergleich steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Dokumentation.

Die Zivilbuße wird das Ergebnis des vierten Quartals mit etwa 1,17 Milliarden Dollar vor Steuern belasten. Ob die ebenfalls vereinbarten Erleichterungen für Verbraucher finanzielle Auswirkungen für das Geldhaus haben, hänge von den endgültigen Bedingungen des Vergleichs ab, teilte die Deutsche Bank mit. Derzeit werde daraus kein wesentlicher Einfluss auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 erwartet. Die Bank wird ihr vorläufiges Jahresergebnis für 2016 wie vorgesehen am 2. Februar 2017 veröffentlichen.

Der Deutschen Bank wurde wie anderen Großbanken vorgeworfen, Investoren jahrelang über die Risiken von hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht zu haben. Die Käufer dieser komplexen Anlageprodukte erlitten Milliardenverluste, als der US-Immobilienmarkt kollabierte.

