Deutsche Bank startet gut in das Geschäftsjahr 2017

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank verzeichnete in den ersten zwei Monaten des Jahres 2017 einen positiven Start. Wie die Deutsche Bank am Sonntag mitteilt, erzielte der Anleihehandel ein Ertragsplus von über 30 Prozent, während sich die Erträge im Aktienhandel stabil entwickelten. Der Bereich Unternehmensfinanzierung erwirtschaftete mit einem Ertragszuwachs von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls ein deutliches Plus. Eine positive Entwicklung in den Primärmärkten führte hier zu höheren Volumina bei Anleihen- und Aktienemissionen.

Bei der Deutschen Asset Management verbesserten sich die Erträge moderat, während sich die 2016 verzeichnete negative Dynamik beim verwalteten Vermögen umkehrte. Der Bereich Private, Wealth & Commercial Clients (PW&CC) lieferte der Bank zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabile Erträge. Die Auswirkungen des niedrigen Zinsumfelds wurden durch eine positive Entwicklung bei Anlageprodukten sowie Zuflüssen bei Einlagen und beim verwalteten Vermögen nahezu kompensiert.

Erträge der Postbank durch Absicherungsgeschäfte belastet Bei der Postbank entwickelten sich die operativen Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil. Die ausgewiesenen Erträge waren dagegen aufgrund schwächerer Ergebnisse aus Absicherungsgeschäften leicht rückläufig. Zudem wurden im Vorjahreszeitraum positive Einmaleffekte verzeichnet.

Das Geschäft der Transaktionsbank erwies sich vor dem Hintergrund des anhaltend schwierigen Umfelds und der Entscheidungen zum Rückzug aus bestimmten Kundenbeziehungen als schwierig. Die Erträge gingen in dem Bereich im einstelligen Prozentbereich zurück.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2017 11:57 ET (16:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 57 AM EST 03-05-17