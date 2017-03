Deutsche Bank will Google-Sicherheitschef in Aufsichtsrat holen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat im Silicon Valley einen neuen Aufsichtsrat gefunden: Gerhard Eschelbeck, IT-Sicherheitschef des Suchmaschinenriesen Google (Alphabet), soll in das Aufsichtsgremium ziehen, teilte die Deutsche Bank am Donnerstagabend in Frankfurt mit. Stimmen die Aktionäre zu, wird der Österreicher nach dem Willen des Aufsichtsrats Nachfolger des ausscheidenden Ex-Siemens-Chefs (Siemens) Peter Löscher werden, der nicht für eine Wiederwahl bereit steht.

Außer Eschelbeck soll auch noch Alexander Schütz neu in das Gremium einziehen. Der Gründer und Vorstand des Vermögensverwalters C-Quadrat dürfte die Deutsche Bank gut kennen: C-Quadrat verwaltet die Deutsche-Bank-Aktien der HNA-Gruppe. "Wir freuen uns, dass ein weiterer Ankerinvestor auf den langfristigen Erfolg der Deutschen Bank setzt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner. Er wurde wie erwartet vom Aufsichtsrat für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren nominiert.

Achleitner war 2012 parallel zur einstigen Doppelspitze Anshu Jain und Jürgen Fitschen oberster Kontrolleur der Deutschen Bank geworden. Zwischenzeitlich war er ebenfalls für die Talfahrt des Instituts verantwortlich gemacht worden. Mitte 2015 zog er die Notbremse und ersetzte Jain durch den Briten John Cryan, der die Bank sanieren soll./fbr/tih