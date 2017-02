Deutsche Blue Chips im Blick: DAX-Bilanz: Allianz und Lufthansa haussieren | Nachricht | finanzen.net

Gute Nachrichten bei der Allianz

Während in den USA wichtige Aktienindizes in der vergangenen Handelswoche neue Rekordhochs erzielten, bewegte sich der DAX nahe am Jahreshoch. Weil Trump sich gegenüber China und Japan relativ "zahm" gab, traten die Ängste vor einem Handelskrieg wieder in den Hintergrund. Doch das könnte in wenigen Wochen alles wieder anders aussehen, schließlich kann man der US-Politik derzeit vor allem das Attribut "unkalkulierbar" attestieren. Börsianer glauben derzeit - obwohl die Aufwärtsdynamik deutlich gelitten hat - offenbar weiterhin an ein Happy-End.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Mittwoch) in einer Bandbreite von 163 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 19 zu 11 ausgesprochen positiv aus. Die höchsten Wochengewinne verbuchten die Aktien von Lufthansa (+7,1 Prozent), Henkel (+4,2 Prozent) und Allianz (+3,8 Prozent). Am Indexende landeten hingegen die DAX-Werte HeidelbergCement (-4,3 Prozent), thyssenkrupp (-3,1 Prozent) und Fresenius Medical Care (-1,6 Prozent).Der Versicherungskonzern Allianz profitierte von der Vorlage positiver Jahreszahlen. Gefallen hat den Börsianern vor allem das Anheben der Dividende. Diese soll nämlich für das abgelaufene Geschäftsjahr auf 7,60 Euro (Vorjahr: 7,30 Euro) ansteigen. Damit schüttet die Gesellschaft ziemlich genau die Hälfte des Jahresüberschusses aus. Außerdem startet die Allianz ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien mit einem Volumen von bis zu drei Milliarden Euro.Bei der Lufthansa gab es ebenfalls positive Nachrichten zu vermelden, nämlich von der Tariffront. Nach monatelangem Ringen sollen die Piloten der Lufthansa mehr Geld erhalten. Beide Tarifparteien haben am Mittwoch eine entsprechende Schlichtungsempfehlung akzeptiert. Allerdings wollen beide Seiten einen neuen Anlauf zur Lösung der noch offenen Tarifthemen nehmen. Gestritten wird vor allem über die Früh- und Betriebsrente der Flugzeugführer. Die Chancen auf einen dauerhaften Tariffrieden ohne Streiks bei der größten deutschen Fluglinie sind daher relativ ungewiss.

