Deutsche Blue Chips im Blick: DAX-Bilanz: Commerzbank hui, Linde pfui | Nachricht | finanzen.net

Commerzbank im Höhenflug

Auch in der abgelaufenen Handelswoche polterte Trump, diesmal gegen deutsche Unternehmen. Ins Fadenkreuz geriet vor allem der Autobauer BMW. In einem Interview drohte er den Bayern mit Strafzöllen in Höhe von 35 Prozent, obwohl diese in South Carolina ein Werk betreiben, in dem mehr Fahrzeuge produziert als auf dem US-Markt verkauft werden. Für solch entscheidende Details scheint sich der umstrittene Geschäftsmann und Politiker aber eher nicht zu interessieren. Einige US-Autobauer sind den Forderungen Trumps bereits nachgekommen und wollen nicht wie ursprünglich geplant in Mexiko, sondern in den USA investieren. In deutschen Chefetagen wurde erst einmal Ruhe bewahrt.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Dienstag) und Wochenhoch (Donnerstag) in einer Bandbreite von 220 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 13 zu 17 leicht negativ aus. Am kräftigsten bergauf ging es mit den Aktien von Commerzbank (+5,8 Prozent), Lufthansa (+5,6 Prozent) und Adidas (+2,9 Prozent). Die höchsten Wochenverluste verbuchten Linde (-2,3 Prozent), Munich Re -Aktie (-2,0 Prozent) und Vonovia (-1,8 Prozent).Im Bankensektor herrscht weiterhin relativ gute Laune. So profitierte die Commerzbank aber auch von einer Heraufstufung. Die Deutsche Bank hat nämlich am Freitag das Kursziel für die Commerzbank vor der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen von 6,00 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geldhaus dürfte große Fortschritte bei der Steigerung der Eigenkapitalquote gemacht haben, meinte der zuständige Analyst. Außerdem erhöhte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2019 und 2020.Bei Linde überwogen hingegen die Molltöne. So war vom Linde -Vorstandschef Aldo Belloni zu hören, dass er den angestrebten Zusammenschluss mit dem amerikanischen Gasekonzern Praxair nicht mehr im laufenden Quartal erwarte. In einem Rundbrief an die Mitarbeiter kündigte er an, dass sich die Verhandlungen noch einige Monate hinziehen werden. Zunächst gehe es vor allem um formale Fragen. Erst danach werde über Details der Integration gesprochen. Unter den Börsianern kamen diese Aussichten allerdings gar nicht gut an.

