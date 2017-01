Deutsche Blue Chips im Blick: DAX-Bilanz: Commerzbank und Deutsche Bank haussieren | Nachricht | finanzen.net

Hoffnung für deutsche Banken

Die Stimmung unter deutschen Börsianern kann als vorsichtig optimistisch bezeichnet werden. Die im Wochenverlauf einsetzende Dollarschwäche dürfte bei der nachlassenden Dynamik eine wichtige Rolle gespielt haben. Vor dem Wochenende bewegte sich der DAX trotz des veröffentlichten Dezember-Berichts zur Lage am US-Arbeitsmarkt kaum vom Fleck. Dieser fiel nämlich ohne einheitliche Tendenz aus, schließlich sind im Dezember mit 156.000 zwar weniger als erwartet neue Jobs entstanden, zugleich aber die beiden Vormonatszahlen kräftig nach oben revidiert worden.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Dienstag) in einer Bandbreite von 223 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 17 zu 13 relativ positiv aus. Die höchsten Wochengewinne waren bei den Bankwerten Commerzbank (+8,3 Prozent) und Deutsche Bank (+6,2 Prozent) zu beobachten, gefolgt von ProSiebenSat.1 (+4,5 Prozent). Die höchsten Wochenverluste mussten hingegen die Aktien von adidas (-3,6 Prozent), HeidelbergCement -Aktie (-1,9 Prozent) und Infineon (-1,8 Prozent) hinnehmen.Banken sind im neuen Börsenjahr besonders stark gefragt. Weil die sogenannte Zinsstrukturkurve steiler wird, werden deren Geschäftsperspektiven mittlerweile wieder deutlich positiver eingestuft. Das heißt: Bei kurzen Laufzeiten fallen die Zinsen niedriger aus als am langen Ende. Für gute Laune sorgte zur Wochenmitte zudem eine positive Branchenstudie von Barclays. Dabei haben die Analysten der britischen Investmentbank die Schweizer Credit Suisse von "Gleichgewichten" auf "Übergewichten" heraufgestuft und die Kursziele für Deutsche Bank und UBS kräftig nach oben revidiert. So wurde zum Beispiel für den deutschen Branchenführer das Kursziel von 12,50 auf 19,00 Euro angehoben.

