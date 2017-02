Deutsche Blue Chips im Blick: DAX-Bilanz: Continental gefragt, thyssenkrupp verpönt | Nachricht | finanzen.net

Kaufempfehlung beflügelt Continental

Donald Trumps dreimonatiges Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern sorgte zunächst für Gewinnmitnahmen, nachhaltig belastet wurden allerdings weder die Aktienindizes in den USA noch der exportlastige DAX. Selbst der schwache Dollar hat bei deutschen Blue Chips keinen nennenswerten Verkaufsdruck ausgelöst. Das moderate Wochenminus kann man problemlos in die Kategorie "Gewinnmitnahmen" einordnen. Starke US-Arbeitsmarkdaten kompensierten die Misstöne und lassen darauf hoffen, dass die deutsche Wirtschaft von der Stärke der US-Wirtschaft profitieren wird.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Dienstag) und Wochenhoch (Montag) in einer Bandbreite von 257 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 7 zu 23 extrem negativ aus. Die Aktien von Continental (+5,1 Prozent), Infineon (+3,6 Prozent) und Vonovia (+2,6 Prozent) verbuchten die höchsten Wochengewinne. Am stärksten bergab ging es hingegen mit folgenden Aktien: thyssenkrupp -Aktie (-4,6 Prozent), adidas (-4,5 Prozent) und Daimler (-4,3 Prozent).Vor dem Wochenende machte die Aktie des Automobilzulieferers Continental einen kräftigen Satz nach oben. So profitierte der DAX-Wert vor allem von einer Heraufstufung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Sie stufte Continental von "Neutral" auf "Buy" hoch und revidierte das Kursziel von 181 auf 219 Euro nach oben. Nach nur unterdurchschnittlicher Kursentwicklung im vergangenen und bislang auch in diesem Jahr dürfte das Geschäft mit Antriebssträngen nun als positiver Kurstreiber wirken, meinte die zuständige Analystin in einer aktuellen Studie.Nach der Hauptversammlung vor über einer Woche ist das Interesse der Börsianer an der Aktie von thyssenkrupp spürbar abgekühlt. Der am Montag erfolgte Dividendenabschlag in Höhe von 0,15 Euro pro Aktie war allerdings nicht hauptverantwortlich für die rasante Talfahrt. Vielmehr drückte am Donnerstag vor allem die Herabstufung durch die Analysten von Goldman Sachs auf die Stimmung. Diese haben nämlich den Stahlwert von "Neutral" auf "Sell" herabgestuft.

