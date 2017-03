DAX-Bilanz: Deutsche Bank und Commerzbank im Höhenflug

Zinsspekulationen helfen den Banken

Obwohl Donald Trump bei seiner Rede vor dem US-Kongress (Dienstag) Börsianern Details bezüglich der künftigen Steuerpolitik, versprochener Konjunkturprogramme und in Aussicht gestellter Liberalisierungen schuldig geblieben war, trieben die Investoren den Dow Jones über die Marke von 21.000 Zählern und damit auf ein neues Rekordhoch. Deutsche Anleger waren indes erleichtert, dass er nicht gegen exportstarke Länder gewettert hat. Rückenwind gab es für die Aktienmärkte aber auch von der Konjunkturfront, wo die Zeichen derzeit auf ein ausgesprochen robustes Wachstum hindeuten.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Dienstag) und Wochenhoch (Donnerstag) in einer Bandbreite von 302 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 23 zu 7 eindeutig positiv aus. Kräftige Wochengewinne verbuchten die beiden Finanzwerte Deutsche Bank (+5,5 Prozent) und Commerzbank (+10,0 Prozent) sowie adidas (+6,0 Prozent) und RWE (+5,9 Prozent). Unter den wenigen Wochenverlierern wiesen die Aktien von Deutsche Börse (-4,7 Prozent), Deutsche Telekom (-1,6 Prozent) und Vonovia (-1,3 Prozent) die dicksten Minuszeichen auf.Ein bisschen kurios ist es schon. Die deutlich gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bereits Mitte März den US-Leitzins erhöhen könnte, sorgte an den Börsen für kräftige Kursgewinne. Früher galten höhere Zinsen eher als Gift für die Aktienmärkte. Heute betrachtet man die Maßnahmen offensichtlich als Anzeichen relativer Stärke. Profitiert haben dadurch vor allem die beiden DAX-Banken Commerzbank und Deutsche Bank. Letztere musste aufgrund von Gerüchten über eine geplante Kapitalerhöhung vor dem Wochenende einen Teil der Vorschusslorbeeren allerdings wieder abgeben. So meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen, dass das Unternehmen in den kommenden Wochen strategische Optionen diskutieren werde. Im Gespräch seien demzufolge eine Kapitalerhöhung und ein Verkauf von Teilen des Asset Managements.Das drohende Scheitern der geplanten Fusion zwischen der Deutsche Börse AG und der London Stock Exchange hat bei dem DAX-Wert zu einer massiven Verkaufswelle geführt. Die London Stock Exchange weigert sich, die italienische Handelsplattform MTS zu verkaufen, um die Zustimmung der EU-Kommission zu dem Zusammenschluss mit der Deutschen Börse zu erhalten. Der wahre Grund dürfte allerdings ein anderer sein und hat sechs Buchstaben: B-R-E-X-I-T.

