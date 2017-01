Deutsche Blue Chips im Blick: DAX-Bilanz: Deutsche Bank und Deutsche Börse dick im Plus | Nachricht | finanzen.net

Deutsche Bank haussiert kräftig

In der ersten Wochenhälfte überwog noch die Skepsis hinsichtlich der künftigen Wirtschaftspolitik Donald Trumps. Protektionistische Tendenzen und das Errichten von Mauern gelten nun einmal nicht als Patentrezept, die Wirtschaft nachhaltig und langfristig zu in Schwung zu bringen, wenngleich auf kurze Sicht die Rechnung erst einmal aufzugehen scheint. Seit Trump als neuer US-Staatslenker feststeht, sind aber in Reaktion auf große Ankündigungen lediglich Vorschusslorbeeren verteilt worden. Konkrete Entscheidungen über Steuersenkungen, Konjunkturpakete und Deregulierungsmaßnahmen blieb er bislang schuldig.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Donnerstag) in einer Bandbreite von 384 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 25 zu 5 eindeutig positiv aus. Die höchsten Wochengewinne erzielten die Titel von Deutsche Börse (+7,1 Prozent), Deutsche Bank (+6,2 Prozent) und Lufthansa (+5,3 Prozent). Am stärksten bergab ging es hingegen mit folgenden Aktien: RWE -Aktie (-1,5 Prozent), Vonovia (-1,2 Prozent) und E.ON (-1,1 Prozent).Spekulationen über einen Teilbörsengang der Fondstochter der Deutschen Bank haben der Aktie des Branchenprimus zur Wochenmitte neues Impulse verliehen und den DAX-Wert auf den höchsten Stand seit zwölf Monaten getrieben. Die Idee würde Sinn machen, schließlich könnte das chronisch klamme Institut dadurch die Eigenkapitalquote stärken. In den Augen vieler Experten gilt dieser Geschäftsbereich nämlich als "Kronjuwelen" des Finanzinstituts.Ein anderer Titel aus dem Finanzsektor war ebenfalls stark gefragt: die Deutsche Börse AG. Sie profitierte von der Heraufstufung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley . Sie hat ihre Einschäzung von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 87,00 auf 89,25 Euro angehoben. Der zuständige Analyst meinte, dass ein Erfolg des geplanten Zusammenschlusses mit der Konkurrentin LSE noch nicht eingepreist sei. Das Chance/Risiko-Verhältnis stufe er daher als unausgewogen ein. Soll heißen: Einem erhöhten Kurspotenzial im Fall eines Erfolgs stehe ein Risiko von weniger als 10 Prozent im Falle eines Scheiterns gegenüber.

