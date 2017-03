Deutsche-Börse-Tochter kauft für dreistelligen Millionenbetrag in den USA zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die European Energy Exchange AG (EEX), eine indirekte Tochter der Deutschen Börse, kauft in den USA zu. Wie der DAX-Konzern mitteilte übernimmt die EEX die Energiebörse Nodal Exchange Holdings. Der Kaufpreis für 100 Prozent der Anteile liege im niedrigen dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich.

Die grundsätzliche Einigung mit den Gesellschaftern der Nodal Exchange Holdings sei erfolgt, die Unterzeichnung verbindlicher Verträge soll zeitnah erfolgen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen wie etwa den Genehmigungen durch die Behörden.

Nodal Exchange mit Sitz in Virginia ist eine regulierte Terminbörse und bietet über 1.000 Strom- und Erdgaskontrakte für die Absicherung gegen Preisrisiken in den US-Energiemärkten an, wie die EEX mitteilte. Mit der Übernahme werde die globale Präsenz der EEX ausgebaut. Sie sei ein wichtiger Meilenstein, um die EEX-Gruppe langfristig als globale Commodity-Börse zu positionieren, sagte EEX-Chef Peter Reitz laut Mitteilung.

