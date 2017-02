Deutscher Bank droht Steuernachforderung in Russland - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Deutschen Bank drohen in Russland möglicherweise Steuernachzahlungen im Zusammenhang mit Devisentransaktionen. Laut einem Bericht der russischen Wirtschaftszeitung RBC könnten sie sich auf mehr als 10 Milliarden Rubel, umgerechnet rund 161 Millionen Euro, belaufen. Betroffen seien Swap-Transaktionen aus den Jahren 2013 und 2014.

Eine Sprecherin des Instituts sagte Dow Jones auf Anfrage: "Die Deutsche Bank arbeitet im Rahmen einer laufenden, routinemäßigen Steuerprüfung mit den russischen Steuerbehörden zusammen. Die Steuerprüfung bezieht sich auf branchenweit übliche Standard-Geschäfte."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 04:56 ET (09:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 56 AM EST 02-13-17