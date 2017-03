Deutschland plant derzeit keine neuen Verbote für Handgepäck

BERLIN (AFP)--Deutschland will zur Zeit keine neuen Verbote für die Mitnahme von Handgepäck in Flugzeugen erlassen. "Deutschland plant derzeit nichts Vergleichbares", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag auf Anfrage.

Zuvor hatte die US-Regierung bekannt gegeben, dass aus Furcht vor Anschlägen Laptops und andere elektronische Geräte wie Tablets und Kameras aus dem Handgepäck bestimmter Flüge verbannt werden. Betroffen sind neun Fluggesellschaften, die von Flughäfen im Nahen Osten und in Nordafrika auf direktem Weg in die USA fliegen. Begründet wurde das Verbot mit Erkenntnissen der Geheimdienste.

Das Bundesinnenministerium war nach Angaben des Sprechers vorab von den USA über die Maßnahme informiert worden. Deutsche Flughäfen seien nicht betroffen, sagte er.

Am Nachmittag verbot dann auch die britische Regierung die Mitnahme von Laptops und Tablet-Computern im Handgepäck auf bestimmten Flügen. Demnach sind von dem Verbot Flugreisende betroffen, die direkt aus Ägypten, Jordanien, dem Libanon, Saudi-Arabien, Tunesien oder der Türkei nach Großbritannien reisen.

