Die Experten-Strategie 2017: Kombinieren Sie Dividende und Chartanalyse!

Mit Blick auf das Jahr 2017 sollten sich die Kurssteigerungen bei den wichtigen europäischen Aktienindizes in moderater Form fortsetzen. Demgegenüber darf es nicht überraschen, wenn die wieder etwas höheren (Eurozonen-)Inflationsdaten aber auch weiter steigenden US-Leitzinsen diesseits und jenseits des Atlantiks leicht anziehende Staatsanleiherenditen bewirken. Als Konsequenz bleibt auch 2017 eine technisch motivierte, konservative Strategie an den Euro-Aktienmärkten von Interesse. Bei dieser Anlagestrategie wird ein gleichgewichteter Aktienkorb aus Euro-Stoxx-50-Titeln aufgebaut, die eine Kombination aus einer erwarteten, attraktiven Dividendenrendite und einer attraktiven technischen Lage aufweisen. Das bereits in früheren Jahren zur Auswahl herangezogene Selektionsverfahren liefert diesmal den Aktienbasket bestehend aus Allianz (Sicherungsstopp €118,0),

BMW (€63,0), BBVA (€4,20), ING (€9,90), Schneider Electric (€45,0), Siemens (€88,0) und Total (€38,0).

Das Selektionsverfahren

Für die Auswahl der Titel für den Aktienkorb 2017 bleibt es bei dem bereits mehrfach verwendeten Selektionsverfahren.

Erstens soll die Aktie im Euro Stoxx 50 enthalten sein.

Zweitens sollte die erwartete Dividendenrendite über 3,0% (deutlich oberhalb der Zinskurven von deutschen und vielen anderen Euro-Staatsanleihen) liegen.

Drittens sollten die Titel ein attraktives technisches Gesamtbild aufweisen, sodass die Chance auf eine Eigendynamik bei der Kursentwicklung des Titels besteht.

Viertens sollten die Aktien nicht nur aus einem Sektor bzw. aus einem Land stammen („Diversifikation“).

Fünftens wird ein Risikomanagement vorgenommen. Jeder Titel erhält einen strategischen Sicherungsstopp, der sich im Laufe des Jahres jeweils um den Betrag der gezahlten Dividenden bzw. eventuell um die Auswirkungen einer Kapitalmaßnahme verringert. Fällt die Aktie unter diesen Sicherungsstopp, wird die Position automatisch geschlossen. Durch dieses Risikomanagement soll das Investment in den Aktienkorb gegen eine unerwartet einsetzende Baisse sowohl bei den Titeln als auch am Gesamtmarkt geschützt werden.

Sechstens werden Barmittel (z.B. die um die Steuer reduzierten Dividendenzahlungen) bis zum Dezember 2017 als „Cash-Position“ gehalten.

Auf Basis dieses Selektionsverfahrens wurden die folgenden Aktien für die Strategie in 2017 ausgewählt:

ING: Im langfristigen technischen Comeback

Total: Attraktive technische Lage und attraktive Div.-Rendite

BBVA: Technische Bodenformation weit fortgeschritten

BMW: Kommt wieder in Fahrt

Schneider Electric: Auf dem Weg zu den All-Time-Highs

Allianz

