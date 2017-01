Dieselgate: US-Umweltbehörde vermutet auch bei Fiat Chrysler Abgasbetrug - Aktie verliert über 15 Prozent | Nachricht | finanzen.net

Der italienisch-amerikanische Branchenriese Fiat Chrysler stehe im Verdacht, bei rund 100 000 Dieselwagen die Emissionswerte gefälscht und damit gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen zu haben. Das teilte das US-Umweltamt EPA am Donnerstag in Washington mit.

Es geht um möglicherweise illegale Software zur Abgaskontrolle, die Fiat Chrysler gegenüber den Regulierern nicht offengelegt habe.

Die Aktien von Fiat Chrysler sind am Donnerstag in New York um über 16 Prozent abgesackt und wurden in der Folge kurzzeitig vom Handel ausgesetzt. Inzwischen wird die Aktie wieder gehandelt - das Papier verliert aktuell über 15 Prozent.

Die Papiere von Daimler, Volkswagen und BMW verloren zuletzt zwischen 1,3 und 2,6 Prozent. Die Anteilsscheine von Peugeot, Renault. Die Titel von Ford und General Motors büßten 1,4 beziehungsweise 1,2 Prozent an Wert ein./la/he

