Dijsselbloem: Schnaps- und Frauen-Spruch 'holländische Direktheit'

Heute im Fokus

DAX schließt im Minus -- Zweifel an Trumps Versprechen belasten Bankenbranche -- Siemens-Chef verkauft Aktien -- Carl Zeiss, JENOPTIK, KUKA, Nike im Fokus

BASF hat angeblich Auge auf FMC Corp geworfen. Diesel-Betrug? - Ermittler verdächtigen Daimler-Mitarbeiter. USA: Rohöllagerbestände steigen auf neues Rekordniveau. VW kehrt nach Dieselgate an Anleihemarkt zurück. EU-Kommission will Börsenfusion angeblich in Kürze verbieten. Koenig & Bauer schließt 2016 mit Rekordgewinn ab.