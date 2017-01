Discounter Target kündigt 198. Dividende in Folge an

-Anzeige-

Der amerikanische Einzelhandelskonzern Target (ISIN: US87612E1064, NYSE: TGT) zahlt für das erste Quartal 2017 eine Dividende in Höhe von 0,60 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 2,40 US-Dollar ausbezahlt.Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 71,37 US-Dollar (Stand: 12. Januar 2017) einer Dividendenrendite von 3,36 Prozent. Seit dem Jahr 1967, als Target an die Börse ging, ist dies bereits die 198. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausschüttet.Die nächste Auszahlung erfolgt am 10. März 2017 (Record date: 15. Februar 2017). Im Juni 2016 wurde die Ausschüttung das 45. Jahr in Folge angehoben (+ 7,1 Prozent). Target ist heute der zweitgrößte Discount-Einzelhändler der USA. Das Unternehmen verkauft seine Waren in 1.803 Läden in den USA und über das Internet. Seit dem Jahr 1946 spendet Target 5 Prozent seiner Gewinne an Gemeinden. Insgesamt sind dies nach Firmenangaben rund 4 Mio. US-Dollar je Woche.Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 1,25 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 40,18 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Januar 2017).Redaktion MyDividends.de