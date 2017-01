Draghi: Noch keine Diskussion über Tapering

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt es nach Aussage von EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin keine Diskussionen über eine schrittweise Verringerung der Anleihekäufe. Bei der Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse sagte Draghi in Frankfurt: "Wir haben letztes Mal kein Tapering diskutiert, und wir haben auch dieses Mal kein Tapering diskutiert." Wenn es soweit sei, werde der EZB-Rat die Lage sehr tief und sorgfältig analysieren - "aber so weit sind wir noch nicht".

Vor allem in Deutschland wird die Kritik an der EZB- Geldpolitik lauter, seit hier die Inflationsrate im Dezember auf 1,7 Prozent gesprungen ist. Im Durchschnitt des Euroraums lag sie bei 1,1 Prozent.

Draghi verwies darauf, dass die EZB die erforderlichen Beschlüsse getroffen habe, um das Ankaufprogramm sogar auszuweiten. Die Zentralbanken könnten nun auch Anleihen ankaufen, deren Rendite unterhalb des Bankeinlagensatzes der EZB liege. Details hierzu will die EZB um 15.30 Uhr veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2017 09:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 09 AM EST 01-19-17