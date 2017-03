Dt. Bank prüft Schritte für Kapitalerhöhung und strategische Maßnahmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat vorbereitende Schritte für eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 8 Milliarden Euro sowie verschiedene strategische Maßnahmen bestätigt. Wie das Institut am Freitagabend mitteilte, gehört dazu ein Verbleib der Postbank im Konzern und eine Integration mit dem deutschen Privat- und Firmenkundengeschäft. Desweiteren werde der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an der Deutschen Asset Management im Rahmen eines Börsengangs geprüft.

Die Schritte seien abhängig vom Marktumfeld und der Zustimmung des Vorstands sowie des Aufsichtsrates. Bislang seien aber noch keine Entscheidungen getroffen worden, hieß es weiter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2017 15:57 ET (20:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 03 57 PM EST 03-03-17