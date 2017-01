DuPont zahlt die 450. Dividende in Folge aus

-Anzeige-

Der amerikanische Chemiekonzern DuPont (ISIN: US2635341090, NYSE: DD) wird seinen Aktionären eine Dividende von 0,38 US-Dollar für das erste Quartal 2017 ausbezahlen. Der Konzern aus Wilmington im Bundesstaat Delaware schüttet auf das Jahr gerechnet 1,52 US-Dollar an die Investoren aus. Auszahltag ist der 14. März 2017 (Record day: 15. Februar 2017).DuPont zahlt bereits seit dem 4. Quartal 1904 eine regelmäßige Ausschüttung an die Aktionäre. Mit der aktuellen Ankündigung wird das 450. Quartal in ununterbrochener Folge eine Dividende ausgeschüttet. Die Dividendenrendite von DuPont liegt beim aktuellen Börsenkurs von 77,70 US-Dollar (Stand: 27. Januar 2017) bei 1,96 Prozent.Im Jahr 2016 lag der Umsatz bei 24,59 Mrd. US-Dollar nach 25,13 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie DuPont am 24. Januar mitteilte. Der Nettogewinn lag bei 2,51 Mrd. US-Dollar nach 1,95 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.DuPont wurde 1802 gegründet und ist heute nach BASF der weltweit zweitgrößte Chemiekonzern. DuPont und der Rivale Dow Chemical kündigten im Dezember 2015 den Zusammenschluss an, der im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen werden soll. Danach wird das Unternehmen in drei separate Firmen aufgeteilt. Die Regulierungsbehörden prüfen derzeit den Zusammenschluss.Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie an der Wall Street mit 5,83 Prozent im Plus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 67,30 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Januar 2017).Redaktion MyDividends.de