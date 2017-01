Duke Energy schüttet seit 91 Jahren eine Dividende aus

-Anzeige-

Der Energiekonzern Duke Energy (ISIN: US26441C2044, NYSE: DUK) zahlt eine Quartalsdividende von 85,50 US-Cents je Aktie. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 3,42 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 77,98 US-Dollar (Stand: Stand: 4. Januar 2017) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,39 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 16. März 2017 (Record date: 17. Februar 2017).Der Konzern mit Firmensitz in Charlotte, North Carolina, zahlt seit 91 Jahren ununterbrochen eine Dividende an die Investoren. Duke Energy zählt zu den größten Energieanbietern in den USA.Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,48 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 53,80 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Januar 2017).Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de