Warren Buffett: Dieses Investment hat er verpasst

Der legendäre Investor Warren Buffett investiert am liebsten in Unternehmen, die ein einfach zu verstehendes Geschäftsmodell besitzen, stabile und prognostizierbare Cashflows aufweisen und günstig zu haben sind. Mit diesem Konzept schaffte Buffetts Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway es über viele Jahre hinweg, den US-Leitindex Dow Jones Industrial outzuperformen.Im Portfolio von Berkshire Hathaway sind daher einige bekannte Unternehmen aus den Bereichen des nicht zyklischen Konsums, Pharma oder Finanzdienstleistungen zu finden. Gerade bei Aktien aus defensiven Branchen fließen weitgehend stabile Cashflows und Dividenden. Daneben ist das Risiko von hohen Kursschwankungen tendenziell geringer als beispielsweise bei vielen zyklischen Aktien. Ein berühmtes Maß für die Schwankungsstärke einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt ist das Beta, welches von Aswath Damodaran - Finanzprofessor an der Stern School of Business (New York University) - für die unterschiedlichsten Branchen auf seiner Universitäts-Homepage angegeben und regelmäßig aktualisiert wird. Hier zeigt sich beispielshalber ein ziemlich niedriges Beta für Getränkehersteller, Regionalbanken oder Versorger.

Buffett und die neuen Technologien

Mit einer Branche scheint sich Buffett jedoch schwer zu tun - den neuen Technologien. Kaum ein Technologie-Unternehmen ließ sich in den letzten Jahren im Portfolio der Investmentholding Berkshire Hathaway finden. Doch die Wende scheint gekommen zu sein. Mittlerweile stellt Apple neben IBM eine wirklich größere Position im Portfolio dar. Der Einstieg bei Apple erfolgte im Jahr 2016 genau zu dem Moment, in dem die Apple-Aktie eine Schwächephase durchmachte. Anfang 2017 konnten die Papiere von Apple jedoch bereits schon wieder neue Allzeithochs erreichen. Buffett hat also auch mit Apple anscheinend wieder alles richtig gemacht. Eine gute Erfahrung mit einem Titel aus dem Bereich der neuen Technologien.

Das Geschäftsmodell von Apple ist im Gegensatz zu einigen anderen Technologieunternehmen gar nicht so schwierig zu verstehen. Im Wesentlichen geht es um die Produktion und den Verkauf von hippen Produkten, wie Smartphones, Tablets, tragbaren Computern oder internetfähigen Uhren. Auch das Geschäftsmodell von Amazon ist leicht zu verstehen. Hier geht es um Online-Handel, und das im ganz großen Stil. Mit einem Umsatz von weit über 100 Milliarden US-Dollar und einer gigantischen Wachstumsstory. Doch Amazon fehlt im Portfolio von Buffetts Holding. Dabei hat die Aktie des weltweit größtes Onlinehändlers Amazon seit dem Jahr 2009 ungefähr 1.600 Prozent gemacht. Die Apple-Aktie konnte im selben Zeitraum "nur" etwas mehr als 1.000 Prozent zulegen. Die Amazon-Aktie hat somit nicht nur den Leitindex Dow Jones Industrial sondern auch die Aktie des Tech-Giganten Apple deutlich outperformt.

Buffett weiß keine Antwort

Am letzten Montag im Februar 2017 wusste Buffett gegenüber dem Sender CNBC in der Talksendung "Squawk Box" keine wirkliche Antwort auf die Frage, warum er keine Amazon-Aktien im Depot hat. Von Jeff Bezos - dem Gründer von Amazon - scheint Buffett jedoch viel zu halten. Ihm gegenüber war er voll des Lobes. Doch die Aktien von Amazon waren laut Buffett nie günstig genug, um ein Investment zu tätigen. Somit hat Buffett eine der erfolgreichsten Aktien der letzten Jahre links liegen gelassen. Eine negative Auswirkung auf seinen Nimbus als Starinvestor oder die Performance seiner Investmentholding Berkshire Hathaway hatte dies jedoch nicht. Buffetts Berkshire Hathaway konnte trotzdem in den letzten Jahren überzeugen. Die Performance der im Preis deutlich günstigeren B-Aktie von Berkshire Hathaway spricht für sich.





