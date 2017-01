EANS-Adhoc: FACC AG

-------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.-------------------------------------------------------------------------------

Gewinnprognose/9-Monatsbericht 18.01.2017

-Dynamische Umsatzentwicklung im Q3 2016/17 fortgesetzt / +24%

Deutlicher Ergebnisverbesserung von +44% im Q3 2016/17 -3.419 Mitarbeiter an Bord: Mitarbeiteraufbau stabilisiert sich

Signifikanter Umsatz- und Ergebnisanstieg für das Geschäftsjahr 2016/17 erwartet

Die FACC AG verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 dank der weiterhin positiven Entwicklung in der zivilen Luftfahrtindustrie ein nachhaltiges starkes Wachstum - sowohl im Umsatz als auch im operativen Ergebnis.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 belaufen sich die Umsatzerlöse auf 525,1 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 427,8 Mio. EUR). Der Anstieg der Umsatzerlöse um 23 % ist bedingt durch den deutlichen Anstieg der Produktumsätze um 25% oder 94,6 Mio. EUR auf 480,3 Mio. EUR. Wesentliche Treiber im Bereich der Produktumsätze bleiben, wie schon in den Vorperioden des Geschäftsjahres 2016/17 die Programme Airbus A320 Familie, Airbus A350 XWB sowie die weiterhin stabile Entwicklung der Serienprodukte bei Boeing und Bombardier Flugzeugprogramme.

Die Ertragsentwicklung gestaltete sich in den ersten neun Monaten 2016/17 im Rahmen der Erwartungen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten (EBIT) betrug in den ersten neun Monaten 16,0 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 14,0 Mio. EUR). Im Ergebnis der aktuellen Berichtsperiode sind auch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des "Fake President Incident" in Höhe von 1,7 Mio. EUR enthalten. Kosten für kurzfristige Personalmaßnahmen zur Abdeckung der notwendigen Kapazitäten - wie der Aufbau von Leihpersonal - als Folge der sehr positiven Projektentwicklung führten vor allem in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres zu einem vorübergehenden Ansteigen der Personalkosten.

Ausblick

Bedingt durch das ausgewogene und moderne Produkt- und Kundenportfolio von FACC kann das Unternehmen vom generellen Wachstum fast aller Flugzeugfamilien profitieren.

Die Entwicklungsarbeiten für die großen Projekte der Jahre sind abgeschlossen. Der Fokus der Industrie liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Industrialisierung dieser Projekte. Im Bereich der Produktentwicklung können wir unsere Erfahrungen in der Weiterentwicklung von derivaten Flugzeugtypen gezielt einsetzten. Wir sehen eine steigende Nachfrage nach Engineering Leistungen für zukünftige Anwendungen welche wir dem Markt zur Verfügung stellen. Kooperation für Flugzeuge der nächsten Generation sowie Technologienentwicklungen werden verfolgt und vorangetrieben.

Die Investitionen des FACC-Konzerns der Vergangenheit in die Neuprojekte A350 XWB, B787, Legacy 450/500, Bombardier CL 350, Global 7000/8000 u.v.m. zeigen nachhaltige Wirkung. Als Systemlieferant wird FACC vom Serienhochlauf dieser Projekte maßgeblich profitieren und neben steigenden Umsätzen eine hohe Auslastung ihrer Standorte sicherstellen können.

Zusammenfassend und vor dem Hintergrund einer weiterhin soliden Entwicklung für das verbleibende Geschäftsjahr 2016/17 und dem verbuchten Auftragseingang für das gesamte Geschäftsjahr wird ein Anstieg des Konzernumsatzes um 20% auf 700 Million Euro erwartet. Die im Laufe des Geschäftsjahres implementierten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen sukzessive ihre Wirkung und werden folglich zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2016/17 führen.

Interim Report (DE Version) ? http://www.facc.com/content/download/51 19/42724/file/Zwischenbericht_Q3_DE.pdf

Rückfragehinweis: Investor Relations: Manual Taverne Director Investor Relations Mobil: 0664/801192819 E-Mail: m.taverne@facc.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

-------------------------------------------------------------------------------

Emittent: FACC AG Fischerstraße 9 A-4910 Ried im Innkreis Telefon: +43/59/616-0 FAX: +43/59/616-81000 Email: office@facc.com WWW: www.facc.com Branche: Zulieferindustrie ISIN: AT00000FACC2 Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch