EANS-Adhoc: Semperit AG

Heute im Fokus

DAX um Nulllinie -- E.ON erhöht trotz Rekordverlust Dividende -- Munich Re erwartet weiteren Gewinnrückgang -- Razzia in der Audi-Zentrale wegen Diesel-Skandal -- Lufthansa im Fokus

Die Frau, die bei VW mehr als der Chef verdient, war nur 13 Monate beim Konzern. Neuer Tesla-Konkurrent könnte Musks E-Autos in den Schatten stellen. Was passiert am Markt, wenn die Fed heute die Zinsen anhebt?. Sixt wächst weiter. Volksbanken-Chef: Der Euro hat nur unter einer Bedingung noch eine Chance.