EANS-Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft / Wolford passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr an

Heute im Fokus

ifo-Geschäftsklima trübt sich ein. Gesetzentwurf für Brexit soll am Donnerstag in erste Lesung gehen. Euro kann Gewinne nicht halten. Schwaches Smartphone-Geschäft sorgt für Quartalsverlust bei LG. Boeing will nach Gewinnrückgang wieder aufdrehen. New Mexico verklagt Takata und 15 Autobauer wegen defekter Airbags. United Technologies sieht sich für laufendes Jahr auf Kurs.