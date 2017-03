EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / - immigon portfolioabbau ag gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG

-------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.-------------------------------------------------------------------------------

- immigon portfolioabbau ag gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein be-schleunigtes Bookbuilding-Verfahren bekannt; Platzierungspreis wurde bei EUR 21,00 je Aktie festgelegt - Veränderung einer bereits offen gelegten Insiderinformation gemäß BörseG: Hybridkapital ÖVAG Finance (Jersey) Limited (ISIN XS0201306288): voraussichtlicher Rückzahlungsbetrag bei Beendigung der Liquidation 100 % (21.3.2017)

Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p ("immigon"), gibt hiermit die erfolgreiche Platzierung von 9.921.965 Aktien (die "Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank International AG ("RBI"), ISIN AT0000606306, die immigon über ihr Tochterunternehmen Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehalten hat, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das heute beendet wurde, bei institutionellen Investoren zu einem Platzierungspreis von jeweils EUR 21,00 bekannt. Die Platzierungsaktien umfassen rund 3,02% des von RBI begebenen Grundkapitals. Der Brutto-Gesamterlös der Transaktion für die immigon Gruppe beträgt rund EUR 208 Mio. Abschluss der Transaktion und Lieferung der Platzierungsaktien (Closing) finden voraussichtlich am 24.3.2017 statt. Nach Closing wird immigon unmittelbar und mittelbar keine Aktien mehr an RBI halten.

Aufgrund des Verkaufs der RBI Aktien erzielt immigon im Geschäftsjahr 2017 einen Gewinn, der ein im Vergleich zur bisherigen Planung besseres Ergebnis bei Abbau und Liquidation von immigon erwarten lässt. In Bezug auf die von ÖVAG Finance (Jersey) Limited ("ÖVAG Finance Jersey") ausgegebenen Preferred Securities (ISIN XS0201306288) bedeutet dies Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag der von ÖVAG Finance Jersey ausgegebenen Preferred Securities hängt unter anderem von dem Rückzahlungsbetrag des von ÖVAG Finance Jersey gehaltenen Ergänzungskapital von immigon ab, nämlich ob die Summe der diesem Ergänzungskapital zugewiesenen Verluste während der Laufzeit die Summe der zugewiesenen Gewinne übersteigt; ein solcher Nettoverlust wäre vom Rückzahlungsbetrag (Nominalbetrag) abzuziehen. Nach Verkauf der RBI Beteiligung ergibt die aktualisierte Planung von immigon, dass bei Abschluss der Liquidation von immigon ein Rückzahlungsbetrag der Preferred Securities von 100 % des Nennbetrags erwartet werden kann (statt, wie bisher angenommen, mehr als 50 %, aber deutlich weniger als 100 % des Nennbetrags). Die am 20.1.2017 veröffentlichte Insiderinformation wird insoweit geändert. immigon ist eine Abbaugesellschaft gemäß dem Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken und als solche weiterhin den Unsicherheiten und Risiken im Abbauprozess unter anderem hinsichtlich erzielbarer Verkaufspreise und Assets, ausstehender Kredite, höherer Aufwendungen und Gewährleistungen ausgesetzt.

