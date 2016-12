EANS-DD: AMAG Austria Metall AG / Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to article 19 Market Abu...

=------------------------------------------------------------------------------- Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to article 19 of the Market Abuse Regulation (MAR), transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement =-------------------------------------------------------------------------------

Details of the person subject to the disclosure requirement:

Person, triggering the disclosure:

Name: Dipl.-Ing. Helmut Wieser (natural person)

Reason for the disclosure requirement:

Reason: Person performing managerial responsibilities Position: Chief executive officer

Issuer subject to the publication requirement:

Name: AMAG Austria Metall AG LEI: 5299005VO3GJ18GL5F14

Details of the transaction:

Description of financial instrument: Share AMAG Austria Metall AG ISIN: AT00000AMAG3 Type of transaction: purchase Date: 2016-12-28 Currency: Euro

_____________________________________________ | Price | No of items | _____________________________________________ | 33,25 | 500 | _____________________________________________ | 33,25 | 300 | _____________________________________________ | 33,20 | 400 | _____________________________________________ | 33,25 | 300 | _____________________________________________

Total amount traded: 1500 Total price traded: 49855 Avg. price traded: 33,24 Place: Wiener Börse AG, XWBO Explanation:

Further inquiry note: Investor contact: Felix Demmelhuber Head of Investor Relations AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausenerstrasse 61 5282 Ranshofen, Austria Tel.: +43 (0) 7722-801-2203 Email: investorrelations@amag.at

