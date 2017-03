EQS-Adhoc: Cham Paper Group Holding AG: -2

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Ad-hoc: Cham Paper Group Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Cham Paper Group Holding AG: Geschäftsjahr 2016 - Grosse Fortschritte in allen Bereichen

Cham, 27. März 2017

*Geschäftsjahr 2016: Grosse Fortschritte in allen Bereichen*

· Nettoumsatz steigt um 2.1% auf CHF 198.4 Mio.

· Effizienzsteigerungen in der Produktion und sich normalisierende Rohstoffpreise wirken sich positiv auf die Profitabilität aus

· EBIT-Marge erreicht mit 5.3% den angestrebten Zielkorridor

· Klare Zustimmung der Chamer Bevölkerung für die Entwicklung des Papieri-Areals

· Konzerngewinn von CHF 8.6 Mio. und Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00

Die Cham Paper Group blickt auf ein überwiegend erfreuliches Geschäftsjahr 2016 zurück. Nach der langen und anspruchsvollen Phase der Transformation des Papierbereichs ist die Gruppe zum Wachstum zurückgekehrt und erreichte dabei erstmals das untere Ende des anvisierten EBIT-Margenkorridors. Der Geschäftsbereich Papier profitierte in einem leicht schwächeren Marktumfeld von Effizienzsteigerungen in der Produktion und sich normalisierenden Rohstoffpreisen. Im Zentrum des Geschäftsbereichs Immobilien stand die klare Zustimmung der Chamer Stimmbürger zur Entwicklung des Papieri-Areals. Damit wurde die gut vierjährige Planungsphase erfolgreich abgeschlossen und der Weg für die Realisierung des neuen Quartiers in Cham geebnet.

Die Cham Paper Group erwirtschaftete 2016 einen um 2.1% höheren Umsatz von CHF?198.4 Mio. (Vorjahr: CHF?194.3 Mio.) und wuchs damit erstmals seit fünf Jahren wieder. Noch erfreulicher sind die Zunahme des Bruttogewinns um 46% von CHF?18.1 Mio. auf CHF?26.3 Mio. und der deutlich höhere Betriebsgewinn (EBIT) von CHF?10.5 Mio. (Vorjahr: CHF?2.4 Mio.). Der Konzerngewinn belief sich auf CHF?8.6 Mio. (Vorjahr: CHF?0.5 Mio.).

*Geschäftsbereich Papier mit deutlich verbessertem Ergebnis* Nach dem in mehrfacher Hinsicht anspruchsvollen Vorjahr präsentierte sich das Geschäftsjahr 2016 trotz eines leicht schwächeren Marktumfeldes um einiges freundlicher. Die nach dem Abschluss des langjährigen Transformationsprozesses stabilisierten Betriebsabläufe sowie sich normalisierende Rohstoffpreise ermöglichten einen leichten Umsatzanstieg auf CHF?196.9 Mio. (Vorjahr: CHF?193.4 Mio.) und ein deutlich verbessertes Betriebsergebnis (EBIT) von CHF?9.9 Mio. (Vorjahr: CHF?0.7 Mio., vor Auflösung von Restrukturierungsrückstellungen). Das entspricht einer Umsatzrendite von 5.1% und liegt damit im anvisierten EBIT-Margenkorridor von 5-12%.

Dank den Effizienzsteigerungen infolge der Konzentration der Produktion in Italien und erneut gesunkenen Fixkosten sind die Werke heute gut aufgestellt. Gleichzeitig werden die ersten Resultate der Prozessoptimierungen auf den umfassend modernisierten Produktionsanlagen sichtbar und stimmen für die zukünftige Entwicklung des Papiergeschäfts zuversichtlich. Innovation und Effizienzsteigerungen werden die Wettbewerbsfähigkeit der Cham Paper Group-Lösungen auch 2017 weiter stärken.

*Geschäftsbereich Immobilien auf Kurs* Die Bebauungsplanung für die Entwicklung des Papieri-Areals wurde abgeschlossen. Nach der Vorprüfung durch die kantonalen Ämter wurden die Planungsdossiers im Frühling öffentlich aufgelegt. Am 25. September 2016 nahmen die Stimmbürger der Gemeinde Cham den Bebauungsplan und die damit verbundene Teiländerung der Bauordnung sowie des Zonenplans an. Damit ging eine gut vierjährige Planungsphase zu Ende, an der die Chamer Behörden und Bürger aktiv mitgewirkt haben.

Im Oktober zog mit der Firma Specialized der erste gewerbliche Dauermieter in das renovierte ehemalige Werkstattgebäude ein und sorgt mit den über 70 weiteren Mietern, die das Areal zwischennutzen, für einen stetig steigenden Mietertrag. Dementsprechend erhöhte sich der Umsatz des Geschäftsbereichs Immobilien im Berichtsjahr um 64% auf CHF?2.3 Mio. (Vorjahr: 0.8 Mio.). Darin enthalten ist auch der Verkauf eines kleineren Bestandsgebäudes für gut CHF?0.5 Mio. Der im Berichtsjahr erzielte Betriebsgewinn (EBIT) beträgt TCHF?769 (Vorjahr: TCHF?244).

*Unvermindert starke Bilanz* Die Cham Paper Group verfügt weiterhin über eine starke Bilanz. Nach der Konzentration der Produktion in Italien konnten die Lagerbestände um 20% reduziert und damit die Bilanz verkürzt werden. Im Zuge der Investitionen in den Umbau des Werkstattgebäudes in Cham erhöhte sich der Wert der Sachanlagen um knapp 4%. Die Eigenkapitalquote betrug zum Jahresende 55.4% (Ende 2015: 50.6%) und die Gruppe verfügt über liquide Mittel in der Höhe von CHF?42 Mio. Das Areal in Cham wird derzeit noch zu Anschaffungswerten bewertet.

*Erhöhung der Dividende* Das gute Geschäftsergebnis erlaubt es der Cham Paper Group, eine höhere Ausschüttung an ihre Aktionäre zu beantragen. Die Dividende soll von 3.00 Franken (2015) auf 4.00 Franken pro Aktie erhöht werden. Die Auszahlung ist erneut in Form einer für Privatanleger steuerfreien Ausschüttung aus den Kapitalreserven vorgesehen. Zudem wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrates beantragen.

*Positiver Ausblick in allen Bereichen* Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sehen die künftige Entwicklung der Gruppe positiv. Der Geschäftsbereich Papier wird in den nächsten Jahren weiteres Wachstum realisieren können. Dank der möglichen Effizienz- und Produktivitätssteigerungen sollte sich die Profitabilität nachhaltig im kommunizierten Zielkorridor von 5-12% EBIT-Marge etablieren können. Der Geschäftsbereich Immobilien bereitet 2017 die Realisierung der ersten Bauetappe vor, die ab 2020 für deutlich steigende Mieteinnahmen sorgen wird.

*Kennzahlen im Überlick*

In TCHF, sofern nichts anderes angegeben *2016* *2015* Volumen (Tonnen) 150'408 146'274 Nettoumsatz 198'365 194'258 EBITDA 18'704 9'187 In % des Nettoumsatzes 9.4% 4.7% EBIT vor Restrukturierung 10'498 627 In % des Nettoumsatzes 5.3% 0.3% Restrukturierungserträge 0 1'795 EBIT nach Restrukturierung 10'498 2'422 Jahresgewinn 8'590 480 Gewinn pro Aktie (in CHF) 11.53 0.65 Dividende (in CHF) 4.00 3.00 Free Cash Flow 6'676 -5'695 Eigenkapital 108'118 102'088 In % der Bilanzsumme 55.4% 50.6% Netto-Cashbestand /(Nettoverschuldung) 3'248 -1'432 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle 11'603 12'073 Anlagen Anzahl Mitarbeitende (FTE) 375 389

Heute um 9.30 Uhr findet im SIX Convention Point in Zürich eine Analysten- und Medienkonferenz statt.

*Rückfragen und Auskünfte* Medien- und IR-Stelle Cham Paper Group Holding AG Edwin van der Geest E-Mail: media@cham-group.com bzw. investor@cham-group.com Telefon: +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22

*Über die Cham Paper Group* Die Cham Paper Group ist eine führende Herstellerin von gestrichenen Spezialpapieren. Ihre Papiere weisen dank Oberflächenveredelungen Funktionalitäten auf, die für die Kunden einen Mehrwert darstellen. Das 1657 gegründete Unternehmen verfügt über drei Standorte, einen in der Schweiz (Cham) und zwei in Italien (Carmignano und Condino) und unterhält ein globales Vertriebsnetz. Mit der Konzentration auf die Entwicklungs- und Vertriebstätigkeit und dem Rückzug aus der Papierproduktion in der Schweiz entstand auf dem Fabrikareal im Zentrum von Cham Platz für Neues. Die Cham Paper Group entwickelt dort einen elf Hektaren umfassenden Stadtteil, das Papieri-Areal. Die Cham Paper Group (Börsenkürzel: CPGN) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Unternehmen: Cham Paper Group Holding AG Fabrikstrasse 6330 Cham Schweiz

