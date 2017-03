EQS-Adhoc: Kardex AG: Jahresergebnis 2016 / -2

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Ad-hoc: Kardex AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Kardex AG: Jahresergebnis 2016 / Kardex Gruppe wächst weiterhin profitabel

2017-03-08 / 06:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

*Medienmitteilung - Jahresergebnis 2016*

Zürich, 8. März 2017

*Kardex Gruppe wächst weiterhin profitabel *

Die Kardex Gruppe entwickelte sich auch im Geschäftsjahr 2016 erfreulich. In anspruchsvollen Märkten verzeichneten beide Divisionen einen guten Auftragseingang, gestiegene Umsätze sowie ein verbessertes Ergebnis. Kardex Remstar steigerte aufgrund des guten Umsatzmix und einer stringenten Kostenkontrolle erneut ihre Profitabilität. Kardex Mlog erzielte einen kräftigen Wachstumsschub und hielt dabei ihre Margen. Auf Gruppenniveau erhöhte sich die EBIT-Marge auf den neuen Höchstwert von 11.5%.

Guter Auftragseingang und steigende Umsätze

Ein kräftig erhöhter Auftragseingang bei Kardex Mlog und eine kontinuierlich steigende Nachfrage bei Kardex Remstar resultierten in einem Bestellungseingang von EUR 373.6 Mio., entsprechend 6.9% bzw. EUR 24.0 Mio. mehr als vor einem Jahr (EUR 349.6 Mio.). Zum Jahresende lag der Auftragsbestand mit EUR 137.8 Mio. rund 11% über dem Vorjahreswert. Die guten Verkäufe widerspiegeln sich im erzielten Umsatz. Dieser stieg in der Berichtsperiode um 6.1% auf EUR 358.5 Mio. (EUR 337.9 Mio.), währungsbereinigt um 7.2% auf EUR 362.2 Mio. Das Jahresergebnis war 2016 leicht negativ von Währungseffekten beeinflusst, während sich 2015 die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro noch erheblich positiv ausgewirkt hatte.

*Betriebsergebnis erhöht sich auf EUR 41.3 Mio.*

Mit dem höheren Umsatz gingen gestiegene Aufwendungen für die Marktbearbeitung und einen erhöhten Personalbestand einher. Der Personalbestand der Gruppe erhöhte sich um 43 Vollzeitstellen und betrug zum Periodenende 1 552. Die Ausgaben für die Entwicklung wurden absolut nochmals bewusst gesteigert und betragen wie im Vorjahr 2.8% vom Umsatz. Insgesamt nahm der Betriebsaufwand im Vergleich zum Vorjahr moderat um 1.6% auf EUR 87.1 Mio. zu. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT nahm um 11.3% auf EUR 41.3 Mio. zu, was einer EBIT-Marge von 11.5% entspricht. Die Steuerquote erhöhte sich auf 22.8% (20.8%), weil weniger steuerliche Verlustvorträge zur Verfügung standen. Der Jahresgewinn der Kardex Gruppe stieg um 8.1% auf EUR 30.8 Mio. (EUR 28.5 Mio.). Dieses Resultat entspricht einer Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) von 42.3% (46.2%).

*Kardex Remstar mit hoher EBIT-Marge*

Nach dem starken Wachstum im Vorjahr bestätigte Kardex Remstar die führende Marktposition in ihrem Segment des Intralogistikmarktes. Der Auftragseingang lag 3.3% über dem Vorjahr bei EUR 289.3 Mio. und der Umsatz erhöhte sich um 3.9% auf EUR 283.9 Mio. Geografisch trugen die europäischen und asiatischen Märkte stärker zum Wachstum bei, während die Verwerfungen in der Region Mittlerer Osten und Afrika und rückläufige Tendenzen im nordamerikanischen Markt den Umsatz negativ beeinflusst haben. Mit EUR 40.3 Mio. respektive einer EBIT-Marge von 14.2% erreichte das Betriebsergebnis einen neuen Höchststand, 11.0% über dem Resultat im Vorjahr. Begünstigt wurde die Margenverbesserung durch Volumeneffekte, einen verbesserten Umsatzmix und ein gutes Kostenmanagement. Das Unternehmen erhöht im Zuge dieser Verbesserung den Zielkorridor der EBIT-Marge auf 7-15% (über den Zyklus). Der Intralogistikmarkt wird zunehmend durch globale Trends wie vermehrte Digitalisierung oder den Weg zur Industrie 4.0 beeinflusst. Deshalb hat Kardex Remstar seine Technologie-Kompetenz ausgebaut, neu die Funktion eines Head of Technology geschaffen und diese mit einem ausgewiesenen Intralogistik-Experten besetzt.

*Profitabler Wachstumskurs bei Kardex Mlog bestätigt*

Die Nachfrage über alle Bestandteile des Angebotsspektrums hinweg bewegte sich auf weiterhin hohem Niveau. Der Fokus auf Projekte mit einem ausgewogenen Chancen-Risiko-Profil bewährte sich in der Berichtsperiode erneut, trotzdem konnte das Wachstum beschleunigt werden. Der Auftragseingang stieg um 21.5% auf ein Rekordniveau von EUR 84.7 Mio. (EUR 69.7 Mio.), begünstigt durch eine breite, solide Nachfrage über das gesamte Angebotsspektrum. Total erhöhte sich der Umsatz um 16.1% auf EUR 75.1 Mio. Das Betriebsergebnis stieg auf EUR 3.8 Mio. (EUR 3.4 Mio.), was einer EBIT-Marge von 5.1% entspricht (5.3%). Mit der erfolgreichen Rückkehr auf einen soliden Wachstumspfad liegt der Fokus bei Kardex Mlog in den kommenden Jahren auf Operational Excellence, um die Profitabilität nachhaltig im definierten Zielkorridor (EBIT-Marge 4-6% über den Zyklus) zu festigen.

*Eigenkapitalquote steigt auf 60%*

Die Kardex Gruppe ist schuldenfrei und weist keine potenziellen Abschreibungsrisiken aus. Die Bilanzsumme ist per Ende 2016 leicht auf EUR 232.0 Mio. angewachsen und weist eine solide Eigenkapitalquote von 59.6% (58.7%) und einen Netto Cash Bestand von EUR 105.7 Mio. aus (EUR 112.3 Mio.). Zum Jahresende erhöhte sich das Nettoumlaufvermögen auf EUR 65.6 Mio. (EUR 51.4 Mio.), was vorwiegend auf die höheren Debitorenbestände zurückzuführen ist. Diese wurden durch den starken Dezemberumsatz getrieben und betrugen am Jahresende EUR 59.6 Mio. oder rund 24% mehr als vor einem Jahr. Die höheren Debitoren sowie ein deutlich tieferes Niveau an Vorauszahlungen am Jahresende sind eine Momentaufnahme und führten in Kombination mit höheren Investitionsausgaben zu einem tiefer ausgewiesenen Free Cash Flow von EUR 16.4 Mio. (EUR 42.7 Mio.).

*Erneut höhere Ausschüttung*

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung die Ausschüttung von CHF 3.30 (CHF 3.00) in Form einer Nennwertreduktion beantragen. Der aktuelle Nennwert der Kardex-Aktie beträgt CHF 7.35 und bietet damit weiterhin Spielraum für die Fortsetzung steuerfreier Ausschüttungen für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz.

*Ausblick*

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr 2017. Trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten in einigen Märkten sind die beiden Divisionen gut positioniert, um das weiterhin positive Marktpotenzial auszuschöpfen. Zudem sichern der gute Auftragsbestand und das Stabilität verleihende Servicegeschäft in beiden Divisionen teilweise gegen allfällige konjunkturelle Schwankungen ab. Insgesamt wird eine positive Weiterentwicklung der Gruppe im Rahmen der kommunizierten Finanzziele erwartet.

*Kennzahlen* *EUR Mio.* *1.1.-31.12.* *2016* *2015* *+/-%*

Bestellungseingang 373.6 104.2% 349.6 103.5% 6.9% Auftragsbestand (31.12.) 137.8 38.4% 124.3 36.8% 10.9% Umsatz netto 358.5 100.0% 337.9 100.0% 6.1% Bruttogewinn 128.4 35.8% 122.8 36.3% 4.6% Betriebsaufwand 87.1 24.3% 85.7 25.4% 1.6% EBITDA 46.3 12.9% 42.4 12.5% 9.2% Betriebsergebnis (EBIT) 41.3 11.5% 37.1 11.0% 11.3% Periodenergebnis (Reingewinn) 30.8 8.6% 28.5 8.4% 8.1% Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit 24.2 48.2 -49.8% Free Cash Flow 16.4 42.7 -61.6% ROCE 42.3% 46.2% -8.5%

*31.12.2016* *31.12.2015* *+/-%*

Nettoumlaufvermögen 65.6 51.4 27.6% Netto Cash Bestand 105.7 112.3 -5.9% Eigenkapital/Eigenkapitalquote 138.2 59.6% 129.4 58.7% 6.8% Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 552 1 509 2.8%

*2016* *2015* *+/-%*

Nennwertrückzahlung pro Aktie (CHF) 3.30 3.00 10.0%

Geschäftsbericht Den vollständigen Geschäftsbericht 2016 der Kardex Gruppe im PDF-Format finden Sie auf unserer Website. http://www.kardex.com/nc/de/investor-relations/finanzberichterstattung/geschae ftsberichte.html [1] * Kontak**t* Edwin van der Geest; investor-relations@kardex.com Tel. +41 (0)44 419 44 79 / +41 (0)79 330 55 22

*Agenda* 20. April 2017 *Generalversammlung * SIX Swiss Exchange, Zürich, Schweiz 10. August 2017 *Publikation Halbjahresbericht 2017* Telefonkonferenz für Medien und Analysten 01. März 2018 *Publikation Geschäftsbericht 2017* Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2017 SIX Swiss Exchange, Zürich, Schweiz 12. April 2018 *Generalversammlung * SIX Swiss Exchange, Zürich, Schweiz 02. August 2018 *Publikation Halbjahresbericht 2018 *Telefonkonferenz für Medien und Analysten

* Kardex Gruppe - Unternehmensprofil*

Die Kardex Gruppe ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält Shuttles sowie dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 00:00 ET (05:00 GMT)- - 12 00 AM EST 03-08-17

-2 of 2- 08 Mar 2017 05:00:00 UTC DJ EQS-Adhoc: Kardex AG: Jahresergebnis 2016 / -2-

Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Rund 1 550 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex Gruppe aktiv.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen». Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Ausführungen über unsere finanzielle Lage, Ertragslage und Geschäftsergebnisse sowie gewisse strategische Pläne und Ziele enthalten. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können sich tatsächliche zukünftige Resultate wesentlich von den in den Ausführungen formulierten und implizierten Resultaten unterscheiden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten hängen von Umständen ab, die nicht von Kardex kontrolliert oder genau eingeschätzt werden können, wie zukünftige Marktbedingungen, Kursschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, das Handeln von Regulierungsbehörden und andere Risikofaktoren, die in früheren und zukünftigen Publikationen und Berichten von Kardex einzeln aufgeführt sind sowie in früheren und zukünftigen Publikationen, Pressemitteilungen, Berichten und anderen auf der Website der Kardex Gruppe veröffentlichten Informationen enthalten sind. Die Leser seien gewarnt, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu legen, welche gegebenenfalls nur an diesem Datum gelten. Kardex lehnt jegliches Bestreben und jegliche Pflicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und zu überarbeiten, weder infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen noch Sonstigem.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IQBDEBLYMM [2] Dokumenttitel: Kardex_Medienmitteilung zum Jahresergebnis 2016 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Kardex AG Thurgauerstrasse 40 8050 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0)44 419 44 79 E-Mail: investor-relations@kardex.com Internet: www.kardex.com ISIN: CH0100837282 Valorennummer: 100837282 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt; SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

551413 2017-03-08 CET/CEST

1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5a8287dbd2383d5f647d844bd66ddc63&application_id=551413&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4d6f89cfe1d9be183e26138fba7ec07a&application_id=551413&site_id=vwd&application_name=news (END) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 00:00 ET (05:00 GMT)- - 12 00 AM EST 03-08-17