EQS-Adhoc: Mobimo Holding AG: L'Assemblée générale approuve toutes les résolutions du Conseil d'administration

Communiqué de presse

*L'Assemblée générale approuve toutes les résolutions du Conseil d'administration*

*Lucerne, le 28 mars 2017* - La 17e Assemblée générale ordinaire de Mobimo Holding AG s'est tenue aujourd'hui à Lucerne. 227 actionnaires y ont participé. Au total, 56,81% des actionnaires avec droit de vote étaient représentés.

Toutes les propositions du Conseil d'administration à l'Assemblée générale ont été approuvées avec une grande majorité. Tous les membres du Conseil d'administration ont été réélus pour un nouveau mandat d'une année.

La 18e Assemblée générale ordinaire de Mobimo Holding AG est fixée au 27 mars 2018 à Lucerne.

*Pour toute question, veuillez vous adresser à:* Mobimo Holding AG Christoph Caviezel, CEO Manuel Itten, CFO +41 44 397 11 86 ir@mobimo.ch www.mobimo.ch

*Le Groupe Mobimo:* Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur globale de plus de CHF 2,7 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences dans le développement de Mobimo ainsi qu'un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement, destinés au portefeuille propre, s'élève à environ CHF 0,8 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.

