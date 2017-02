EQS-Adhoc: Mobimo Holding AG begibt CHF 225 Mio. Obligationenanleihe

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe Mobimo Holding AG begibt CHF 225 Mio. Obligationenanleihe

2017-02-21 / 19:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM

Medienmitteilung

*Mobimo Holding AG begibt CHF 225 Mio. Obligationenanleihe*

*Luzern, 21. Februar 2017 *- Die Mobimo Holding AG hat heute eine festverzinsliche Anleihe über CHF 225 Mio. mit einem Coupon von 0,75% und einer Laufzeit von neun Jahren begeben. Mit den der Gesellschaft zufliessenden Mitteln werden bestehende, kurzfristige Finanzverbindlichkeiten abgelöst und laufende Projekte aus der Pipeline sowie die allgemeine Geschäftstätigkeit finanziert. Die Zürcher Kantonalbank, Credit Suisse sowie UBS fungierten als Joint Lead Manager der Transaktion, der Co-Lead lag bei den Banken Vontobel und Reichmuth & Co. Der Handel der Obligation an der SIX Swiss Exchange ist beantragt.

*Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: * Mobimo Holding AG Dr. Christoph Caviezel, CEO Manuel Itten, CFO +41 44 397 11 86 ir@mobimo.ch www.mobimo.ch [1]

*Über Mobimo:* Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über CHF 2,7 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf knapp CHF 0,8 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

