ERYTECH veröffentlicht präklinische Daten auf zwei medizinischen Tagungen, um das immuntherapeutische Potenzial der ERYMMUNE Plattform zu belegen

ERYTECH Pharma (Paris:ERYP) (ADR:EYRYY), das französische Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien für seltene Krebsformen und seltene Krankheiten befasst und sich dabei auf seine proprietäre ERYCAPS-Plattform (Einkapselung therapeutischer Wirkstoffe in rote Blutkörperchen) stützt, kündigte heute die Präsentation viel versprechender präklinischer Daten an, die das ERYMMUNE Programm des Unternehmens unterstützen. Diese Daten werden im Rahmen der beiden folgenden Tagungen zum Thema Immuntherapie veröffentlicht: World ADOPT Summit 2017 und 10th Symposium of Vaccinology. Der World ADOPT Summit 2017 wird vom 7.-9. März 2017 im Cavendish Conference Centre in London (Großbritannien) stattfinden und das 10th Symposium of Vaccinology wird vom 20.-21. März 2017 an der Université Lumière Lyon II in Lyon (Frankreich) abgehalten. In Abstimmung mit dem Symposium of Vaccinology wird sich ERYTECH auch mit den Mitgliedern der French Society of Immunology über die Ergebnisse austauschen.

Dr. Alexander Scheer, PhD, Chief Scientific Officer bei ERYTECH, erklärte: "Die Ergebnisse dieser Studie sind äußerst viel versprechend, da sie die Machbarkeit belegen, dass unsere erythrozytenbasierte Immuntherapie-Technologie ERYMMUNE das Tumorwachstum signifikant verzögert, wenn wichtige Tumorantigene eingekapselt werden. Die ERYMMUNE Plattform nutzt den biologischen Mechanismus der Stimulierung krebszerstörender zytotoxischer CD4 und CD8 T-Zellen, die spezifisch für tumorassoziierte, in rote Blutkörperchen eingekapselte Antigene sind. Diese Daten unterstützen die therapeutische Strategie des Einsatzes roter Blutkörperchen als Trägerstrukturen zur Induzierung einer effizienten und antigenspezifischen Immunantwort für eine wirksame Krebsimmuntherapie und deuten darauf hin, dass diese Plattform über ein immenses Potenzial im Rahmen der Krebsimmuntherapie verfügt und eine solide Grundlage für weitere Untersuchungen des klinischen Nutzens dieses therapeutischen Ansatzes bietet.”

Die ERYMMUNE Plattform nutzt den einzigartigen physiologischen Mechanismus roter Blutkörperchen, um zytotoxische T-Zellen zu stimulieren, die spezifisch für in rote Blutkörperchen eingekapselte tumorassoziierte Antigene sind. Die Plattform lässt rote Blutkörperchen künstlich altern und setzt für ein Großteil unter ihnen die Milz zum Zielort, wo sie einer Erythrophagocytose unterzogen und ihre eingekapselten Peptide an Antigenpräsentierende Zellen (APC) übergeben werden und auf diese Weise CD4/CD8-T-Zellen aktivieren. Diese vielseitige Technologie ermöglicht die Verkapselung von Einzel- oder Multi-Epitop-Antigenen.

Die Poster unter dem Titel "Erythrocytes used as tumor antigen delivery system to target antigen-presenting cells embodies an innovative approach for in situ cancer immunotherapy” (Erythrozyten als Antigenträgersystem für Antigenpräsentierende Zellen verkörpert einen innovativen Ansatz für die Immuntherapie von In-situ-Karzinomen)(veröffentlicht im Rahmen des World ADOPT Summit am 8. März 2017, 14.40 Uhr - 15.40 Uhr, GMT) und "Therapeutic vaccine using erythrocytes: innovative approach to target antigen-presenting cells for in situ cancer immunotherapy” (Therapeutischer Impfstoff unter Einsatz von Erythrozyten: innovativer Ansatz für Antigenpräsentierende Zellen für die Immuntherapie von In-situ-Karzinomen)(veröffentlicht im Rahmen des 10th Symposium of Vaccinology am 20. und 21. März 2017, 13.00 - 14.00 Uhr, MEZ) werden Ergebnisse der präklinischen Studie von ERYTECH über die ERYMMUNE Technologie präsentieren.

Im Rahmen dieser experimentellen Studie wurden wichtige Tumorantigene, wie beispielsweise Eiklarprotein, Tyrosinase-related-Protein-2-Peptid (TRP2, ein Melanomtumor-Antigen) und Prostataspezifisches Antigen (PSA), in Erythrozyten (rote Blutkörperchen) eingekapselt und die Zellen mit Anti-TER-119-Antikörpern umhüllt. Diese verkapselten roten Blutkörperchen wurden schließlich in Mausmodelle injiziert. Die Ergebnisse zeigten eine starke zytotoxische T-Zellen-Antwort bei Eiklarprotein und TRP2-Peptid. Dies belegt eine In-Vivo-Ziel-Zelllyse von 97% bzw. 96% im Vergleich mit der Kontrollgruppe, in deren Rahmen das freie Tumorantigen (nicht eingekapselt) eine Zelllyse von weniger als 5% induzierte. Die Ergebnisse zeigten darüber hinaus erhöhte Spiegel an IFN?-sezernierenden CD8-T-Zellen in Tumoren, die mit in Erythrozyten eingekapseltem TRP2-Peptid und PSA-Protein behandelt wurden.

ERYTECH ist ein 2004 in Lyon (Frankreich) gegründetes Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien für seltene Krebsformen und seltene Krankheiten befasst. Mithilfe seiner unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, die auf einer neuartigen Technologie zur Einkapselung von Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen basiert, hat ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten entwickelt, die auf Märkte mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt. Der anfängliche Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Behandlung von Blutkrebs, darunter die akute lymphatische Leukämie (ALL) und die akute myeloische Leukämie (AML). Dabei werden den Tumoren Nährstoffe vorenthalten, die sie für ihr Überleben benötigen. Nach positiven Ergebnissen zur Wirksamkeit und Sicherheit seines führenden Produktkandidaten, Eryaspase, auch unter den Namen ERY-ASP oder GRASPA® bekannt, aus einer abgeschlossenen, in Europa durchgeführten, zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studie bei Kindern und Erwachsenen mit rezidivierter oder refraktärer ALL bemüht sich ERYTECH die Zulassung für dieses Arzneimittel zu erlangen. Weitere Studien von ERYTECH sind eine laufende klinische Studie der Phase 1 zu Eryaspase in den USA bei Erwachsenen mit neu diagnostizierter ALL und eine klinische Studie der Phase 2b in Europa, in der das Arzneimittel bei älteren Patienten mit neu diagnostizierter AML untersucht wird. In beiden Studien erfolgt die Behandlung in Kombination mit Chemotherapie. ERYTECH geht davon aus, dass Eryaspase auch zur Behandlung solider Tumore eingesetzt werden könnte und führt derzeit eine klinische Studie der Phase 2 in Europa bei Patienten mit metastasiertem Pankreaskrebs durch.

Eryaspase besteht aus einem Enzym, L-Asparaginase, das in von Spendern gewonnenen roten Blutkörperchen eingekapselt ist. L-Asparaginase dezimiert Asparagin, eine natürlich vorkommende Aminosäure, die entscheidend zum Überleben und zur Proliferation von Krebszellen beiträgt, im zirkulierenden Blutplasma. ERYTECH produziert das Mittel in einer eigenen Betriebsstätte für die GMP-konforme Herstellung in Lyon (Frankreich) sowie einer Anlage für die klinische Fertigung in Philadelphia (USA). ERYTECH hat mit Orphan Europe (Recordati-Gruppe) eine Lizenz- und Vertriebspartnerschaft für Eryaspase bei ALL und AML in Europa und mit TEVA für ALL in Israel getroffen, die das Medikament unter dem Markennamen GRASPA® vermarkten werden. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA und die US-Gesundheitsbehörde FDA haben Eryaspase den Orphan-Drug-Status zur Behandlung von ALL, AML und Pankreaskrebs zuerkannt.

Neben Eryaspase entwickelt ERYTECH zwei weitere Produktkandidaten, die sich auf die Verwendung eingekapselter Enzyme zur Tumor-Aushungerung konzentrieren. Das Unternehmen prüft zudem die Verwendung seiner Plattform ERYCAPS für die Entwicklung von Krebsimmuntherapien und Enzymersatztherapien.

