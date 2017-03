EU-Kommission will nationale Wettbewerbsbehörden stärken

BRÜSSEL (AFP)--Die EU-Kommission will nationalen Wettbewerbsbehörden die Verfolgung von Kartellverstößen erleichtern. Die Überwachungsstellen sollen alle gleichermaßen Beweise sichern, abschreckende Bußgelder erheben und Unternehmen auch im Ausland verfolgen können, schlug Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch vor. Derzeit herrschen große Unterschiede bei den Befugnissen nationaler Behörden in der EU.

Liegt ein Verdacht eines Wettbewerbsvergehens vor, beginnt die Ermittlungsarbeit der Aufsichtsbehörden. Doch "nicht jede nationale Behörde hat das Recht, Laptops oder Mobiltelefone zu durchsuchen", umschrieb Vestager das Problem. Die vorgeschlagenen Regeln sollen sicherstellen, dass alle nationalen Behörden Beweisstücke sammeln können - "ob in physischer oder digitaler Form".

Nach den Vorstellungen Vestagers sollen die nationalen Behörden Unternehmen auch ohne Niederlassung in dem betroffenen Land dazu verpflichten können, erhobene Strafen tatsächlich zu bezahlen. Darüber hinaus will die Dänin das Strafmaß so anheben, dass es vor "Rechtsvergehen wirklich abschreckt".

Unternehmen, die sich selbst bei den Behörden anzeigen und auf ein bestehendes Kartell hinweisen, können von einem Kronzeugenprogramm strafmildernd profitieren. Wegen nationaler Unterschiede könnten Firmen jedoch abgeschreckt werden, diesen Schritt zu gehen, befürchtet die Kommission. Deswegen sollen solche Programme EU-weit koordiniert werden, um Klarheit für die Unternehmen zu schaffen und mehr Unternehmen zu einer freiwilligen Meldung eines Wettbewerbsverstoßes zu bringen.

Zwischen 2004 und 2014 sind nach Angaben der Kommission 85 Prozent der Kartellentscheidungen von nationalen Wettbewerbsbehörden getroffen worden. Seit 2004 arbeiten die nationalen Behörden im Europäischen Wettbewerbsnetz (EWN) zusammen, das zur einheitlichen Anwendung des EU-Kartellrechts in allen Mitgliedstaaten beitragen soll.

Über die geplante Richtlinie müssen das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten erst noch beraten. Nach der Verabschiedung müssen die EU-Länder die neuen Regeln in nationales Recht umsetzen.

