EU-Kommissionsvize - Ohne grundlegende EU-Reform keine Erweiterung mehr

München (Reuters) - Die Europäische Union wird nach Ansicht von EU-Kommissionsvize Frans Timmermans vor einer grundlegende Reform keine weiteren Staaten mehr als Mitglieder aufnehmen.

"Ich weiß ganz sicher, dass wir niemals eine Erweiterung in den nächsten Jahren bekommen werden, wenn wir die fundamentalen Probleme der EU nicht lösen", sagte Timmermans am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Daran werde sich auch nichts ändern, wenn die Beitrittsländer des westlichen Balkans selbst die Beitrittsvoraussetzungen erfüllen. "Eine Reihe von nationalen Parlamenten würde einen Beitritt blockieren. Denn viele Leute bezweifeln, dass die EU ohne diese Reform stabil genug ist - und sie haben einen Punkt", sagte der EU-Vizekommissionspräsident.

Es werde bei den Feierlichkeiten der EU zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge Ende März auch keine Einladung an die Länder des westlichen Balkans geben. Man könne sicher bei der Zusammenarbeit bei den Themen Energie und Digitales voranschreiten. Aber dies dürfe nicht als "alternative Mitgliedschaft" beschrieben werden. "Am Ende des Tages müssen die Länder Mitglieder der EU werden. Aber die EU muss vorher sicherstellen, dass die Union dann auch noch funktionieren kann", sagte Timmermans. Serbien, Kosovo, Albanien, Mazedonien und Montenegro befinden sich alle auf unterschiedlichen Etappen auf dem Beitrittsweg in die EU.