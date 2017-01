EU will keine Diskriminierung ihrer Bürger durch US-Einreiseverbot hinnehmen

BRÜSSEL (AFP)--Die EU will eine Diskriminierung ihrer Bürger durch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote gegen mehrere muslimische Länder nicht hinnehmen. Anwälte der EU seien in dieser Frage "in Kontakt mit den EU-Partnern und anderen" Ländern, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag in Brüssel. "Natürlich werden wir sicherstellen, dass unsere Bürger keiner solchen Diskriminierung ausgesetzt werden."

Trump hatte am Freitag per Dekret verfügt, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern in Nahost und Afrika 90 Tage lang keine Visa für die USA erhalten. EU-Bürger könnten betroffen sein, wenn sie zusätzlich die Staatsbürgerschaft eines dieser Länder besitzen.

Die Europäische Union "diskriminiert nicht auf der Grundlage von Nationalität, Rasse oder Religion", sagte der Kommissionssprecher. Dies gelte nicht nur für Asylfragen, sondern für alle Politikbereiche.

Die Kommission prüft dem Sprecher zufolge aber noch, was genau die Auswirkungen des US-Einreiseverbots auf EU-Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft sind. "Zu diesem Zeitpunkt ist das nicht klar."

