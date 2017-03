EUREX/DAX-Future springt über 12.000er Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Freitag im Plus gestartet. Erneut hat er dabei im frühen Handel die 12.000er Marke genommen. "Sollte sich das Muster der vergangenen Tage wiederholen, dürften wir am Vormittag erneut unter die Marke zurückfallen", erwartet ein Marktteilnehmer. Oberhalb der psychologischen Marke war in den vergangenen Tagen immer wieder eine steigende Abgabebereitschaft zu erkennen gewesen.

Solange die Preishürde bei 12.055/70 intakt bleibe, befinde sich der DAX-Future in seiner Korrektur, heißt es am Morgen von Martin Siegert, Charttechniker bei der LBBW. Mit dem Bruch der 11.912/08er Zone könnte der Kontrakt ein erneutes Korrekturmuster anreihen und auf der Unterseite mit der Ausbildung einer C-Welle den Test der 11.864er Zone vollziehen.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 39,5 auf 12.020,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.036 und das -tief bei 12.007,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 7.110 Kontrakte.

March 10, 2017

